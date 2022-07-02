Умер создавший «Чебурашку» мультипликатор Леонид Шварцман

В возрасте 101 года умер создавший «Чебурашку» и «Аленький цветочек» советский художник-мультипликатор Леонид Шварцман. Об этом рассказал шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков, передаёт ТАСС.

Напомним, что Шварцман родился в 1920-м в Минске. После армии работал в ремонтно-механическом цехе ленинградского завода. Позднее его перевезли из блокадного Ленинграда в Челябинск, где он стал токарем на танковом заводе, а немного позже — оформителем в мастерской.

В 1945-м оказался в Москве и пошёл на учебу во ВГИК. После окончания он стал художником-мультипликатором и постановщиком. За время карьеры работал вместе с режиссёрами Львом Атамановым, Романом Качановым, Иваном Уфимцевым. В числе главных его проектов — сказки «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Котёнок по имени Гав», «Дядя Стёпа — милиционер» и «Варежка». Он также создавал Чебурашку, прорабатывая детали образа героя.