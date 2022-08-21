В Алтайском крае четыре дня не могут найти пропавшую 71-летнюю женщину

Фото: «Лиза Алерт»

В Алтайском крае ищут 71-летнюю жительницу Рубцовска, сообщает «Лиза Алерт».

18 августа женщина ушла из дома и не вернулась. С тех пор её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые с сединой, глаза карие. Во что была одета на момент исчезновения — неизвестно.

Поисковики отмечают, что у горожанки возможна потеря памяти.

Любую информацию о пропавшей просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.