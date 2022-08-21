В Алтайском крае четыре дня не могут найти пропавшую 71-летнюю женщину
Пенсионерка может испытывать проблемы с памятью
21 августа 2022, 17:59, Никита Черников
Фото: «Лиза Алерт»
В Алтайском крае ищут 71-летнюю жительницу Рубцовска, сообщает «Лиза Алерт».
18 августа женщина ушла из дома и не вернулась. С тех пор её местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые с сединой, глаза карие. Во что была одета на момент исчезновения — неизвестно.
Поисковики отмечают, что у горожанки возможна потеря памяти.
Любую информацию о пропавшей просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.
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