В Алтайском крае разыскивают подростка, который пропал две недели назад

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Бийское» разыскивают подростка Жукова Никиту Валерьевича, который 16 декабря около 23:00 ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщается в паблике межмуниципального управления во «ВКонтакте».

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 165 см, худощавый, волос

темно-русый, глаза карие. Был одет в пуховик бежевого цвета, вязаную шапку темно синего цвета, черные джинсы, кроссовки черные. При себе имел сумку поясную черного цвета.

По имеющейся у правоохранителей информации, 17 декабря около 11:00 он находился на автодороге у поворота в село Буланиха Зонального района. Просьба откликнуться водителям, у которых сохранилась запись с видеорегистратора, которые с 10:30 до 12:00 мин проезжали участок Буланиха — поворот на село Троицкое. Предположительно, молодой человек мог отправиться в Барнаул, подчеркнули в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 89993311232, 8(3854)394184 либо 102.