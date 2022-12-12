В Алтайском крае соцзащита отказывала матери троих детей в положенной по закону выплате

В Алтайском крае матери троих детей назначили положенные выплату, в которой ранее отказали органы социальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Жительница одного из населённых пунктов Красногорского района неоднократно обращалась в местное управление соцзащиты по поводу назначения ей ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет. Однако ей отказывали, ссылаясь на отсутствие доходов у членов семьи. На это у неё была объективная причина — женщина с 2015 года ухаживает за нетрудоспособным родственником.

По поручению заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина ситуацию проверило краевое надзорное ведомство. Прокуроры подтвердили неправомерность отказа в выплате, и семье назначили пособие с мая 2022 года — причитающиеся суммы в размере более 36 тысяч рублей уже перечислены семье. Кроме того, женщине оказали правовую помощь по включению указанного периода в пенсионный стаж.