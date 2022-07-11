В Барнауле девочка сломала три позвонка на батуте

Житель Барнаула рассказал в соцсетях, что его дочь получила травму на батуте в детской игровой комнате, сообщает «В курсе 22».

По словам мужчины, ему не остается другого выхода, кроме как осветить историю, с которой он столкнулся.

«18 июня моя дочка на батуте сломала себе три позвонка. Госпитализировали в больницу на три недели», — рассказал барнаулец.

После пообщался с «неким Алексеем», который сообщил, что игровая комната — это его предприятие, и теперь он «будет советоваться с некими авторитетными людьми». Мужчина предположил, что собеседник решил «как-то открутиться» от произошедшего.

«Видимо, ему сказали, что можно. На связь он выходить полностью перестал, ни на какие сообщения отвечать не хочет», — подчеркнул отец пострадавшей девочки.

Напомним, 10 июля из-за обрыва страховочного троса 13-летний мальчик упал с веревочной трассы в парке. Подростка госпитализировали.