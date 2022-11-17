В Барнауле ищут водителя, который протаранил ограждение и сбежал

В Барнауле сотрудники полиции ищут водителя, который оставил место ДТП. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Авария произошла на улице Попова, в районе дома № 167а 13 ноября около 23:30. Неустановленный водитель за рулем автомобиля Nissan Teana с госномером А992ОО122 наехал на металлическое ограждение, после чего скрылся с места аварии.

«Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить по телефону ГИБДД: 393-605, 393-544, 391-090 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106», — сказано в сообщении.