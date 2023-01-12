В Барнауле остановили движение троллейбусов из-за обрыва линии

Движение электротранспорта по участку временно скорректировали

12 января 2023, 18:25, ИА Амител

Фото: transphoto.org

В Барнауле остановлено движение троллейбусов в районе Дома быта. Как сообщает "Горэлектротранс", причиной стал обрыв контактной сети троллейбусной линии.

Движение скорректировано следующим образом:

— троллейбус № 7 движется по улице Малахова до пересечения с улицей Юрина, обратно в этом же направлении и далее по маршруту;

— троллейбус № 6 движется по улице Юрина, затем поворачивает на улицу Малахова — пр. Космонавтов до остановки "Крытый рынок", обратно в этом же направлении и далее по маршруту;

— троллейбус № 1 движется по маршруту до остановки "Крытый рынок", обратно в этом же направлении и далее по маршруту;

Аварийная бригада МУП "Горэлектротранс" проводит ремонтно-восстановительные работы, после их завершения движение троллейбусов будет нормализовано согласно действующему расписанию.

UPD. В 18:34 движение троллейбусов было восстановлено, сообщили в пресс-центр администрации.