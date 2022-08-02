В Барнауле росгвардейцы вернули пенсионерке деньги, отданные на «вызволение подруги»
Незнакомец заявил женщине, что подруга попала в ДТП и её нужно спасать
2 августа 2022, 12:02
В Алтайском крае сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали мужчину, обманувшего 70-летнюю женщину, информирует региональное управление ведомства.
«Вечером пенсионерке позвонил незнакомец и сообщил, что её подруга стала участницей ДТП. После аварии водитель якобы был госпитализирован, а чтобы он не написал заявление на её знакомую, нужно срочно передать 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Пенсионерка собрала деньги и передала приехавшему мужчине. После этого она позвонила подруге, чтобы успокоить, но та заявила, что ни в какое ДТП не попадала.
Женщина обратилась в полицию. Через двадцать минут патрульные заметили возле круглосуточного магазина похожего по приметам 22-летнего мужчину и задержали. Пенсионерка опознала его.
Часть похищенных денег изъяли и передали пострадавшей. Задержанного проверяют на причастность к подобным преступлениям.
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