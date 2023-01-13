В Барнауле женщина угрожала ножом молодой соседке, которая лучше неё играет в шахматы

Полицейские возбудили уголовное дело

13 января 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле женщина напала на 18-летнюю девушку и угрожала применить нож, сообщил Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Потерпевшая и 56-летняя горожанка проживают как соседи в одной квартире в доме № 28 по улице Попова и решили скоротать вечер 12 января за игрой в шахматы.

"Вот только в процессе интеллектуальной битвы 56-летняя мадемуазель серьёзно проигрывала юной сопернице, а как результат — начались споры по поводу правильности ходов девушки", — говорится в сообщении.

В итоге женщина схватила нож и начала угрожать молодой соседке. Девушка заперлась в другой комнате и вызвала полицию. В отношении подозреваемой возбудили дело за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).