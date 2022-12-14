В Бийске автобус сбил человека и протащил его несколько метров

В Бийске вечером 13 декабря автобус сбил пешехода, который шел по переходу, и протащил его несколько метров. Как сообщает «Бийский рабочий», инцидент произошел неподалеку от остановки «Университетская» по улице Вали Максимовой.

В соцсетях оказалось видео, на котором видно, что пешеходов в момент происшествия на переходе было двое. Один из них успел дойти до тротуара, а второго человека (предположительно, женщину) автобус зацепил, подмял и протащил несколько метров. После этого общественный транспорт остановился, а человек остался лежать на тротуаре.

Предположительно, водитель автобуса пытался затормозить, однако из-за снега на дороге транспорт по инерции проехал еще несколько метров. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.