В Бийске женщина-водитель сбила пенсионерку и скрылась с места ДТП

Вечером 31 августа в полицию Бийска поступило сообщение о ДТП в квартале АБ. Как сообщает «Бийский рабочий», неизвестный водитель совершил наезд на пенсионерку, которая пересекала дорогу.

83-летняя пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в Центральную городскую больницу, а водитель с места происшествия скрылся. Однако в кратчайшие сроки полицейские установили марку и госномер автомобиля, а также личность водителя.

«Им оказалась 31-летняя бийчанка. В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении», — заявили в ведомстве.

Расследование происшествия продолжается.