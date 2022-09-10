В Новосибирске рыбак подрался с инспектором, выпрыгнул из машины и впал в кому

33-летний мужчина в Новосибирске впал в кому после встречи с сотрудниками Рыбнадзора. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

По версии друга, с которым мужчина поехал на рыбалку, они закидывали спиннинги и в какой-то момент он увидел, как товарищ дерётся с инспектором. Правоохранитель применил перцовый баллончик, а затем повёл мужчину в патрульный автомобиль.

Рыбак рассказал, что он собрал снасти и планировал ехать следом, но к нему подъехал автомобиль, водитель которого рассказал, что его товарищ лежит в канаве, а патрульная машина стоит рядом.

На месте всё оказалось именно так, как описывал проезжающий человек.

По версии инспектора, он начал доставать из воды запрещённую снасть, когда сибиряк напал на него. После потасовки и применения баллончика мужчину посадили в машину, но по ходу движения он отстегнулся и выпрыгнул из патрульного автомобиля.

Родственники пострадавшего описывают его как трудолюбивого и законопослушного семьянина, ухаживающего за ребёнком с диагнозом ДЦП и родителями-инвалидами.

В результате падения мужчина получил серьёзные травмы черепа, пережил клиническую смерть, несколько операций, а сейчас он лежит в коме.

В отношении новосибирца за применение насилия к представителю власти может быть возбуждено уголовное дело.

Юрист, опрошенный журналистами, отметил, что водителю патрульного автомобиля наказание не грозит, поскольку мужчина сам выпрыгнул из машины.