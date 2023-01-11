В Ташанте мужчина пытался пересечь границу с чужим паспортом

Он пояснил, что использовал паспорт брата и надеялся, что пограничники не заметят разницы

11 января 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Ташанте мужчина решил перейти через границу и использовал для этого чужой паспорт. Об этом рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Республике Алтай.

При переходе через пункт пограничного контроля мужчина предъявил сотрудникам паспорт своего брата. Он пояснил, что сделал это специально и надеялся, что пограничники не заметят разницы при сверке документов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 322 УК РФ «Покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ».

Ранее сообщалось, что предприниматель присвоил себе общественный мост через реку Катунь и пытался продать его чиновникам.