В Ташанте мужчина пытался пересечь границу с чужим паспортом
Он пояснил, что использовал паспорт брата и надеялся, что пограничники не заметят разницы
11 января 2023, 12:19, ИА Амител
В Ташанте мужчина решил перейти через границу и использовал для этого чужой паспорт. Об этом рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Республике Алтай.
При переходе через пункт пограничного контроля мужчина предъявил сотрудникам паспорт своего брата. Он пояснил, что сделал это специально и надеялся, что пограничники не заметят разницы при сверке документов.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 322 УК РФ «Покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ».
Ранее сообщалось, что предприниматель присвоил себе общественный мост через реку Катунь и пытался продать его чиновникам.
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