Виктор Томенко поручил разобраться в истории с гибелью людей под завалами дома в Барнауле

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил разобраться в истории с гибелью женщины с ребенком под завалами дома в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Глава региона поручил разобраться в причинах обрушения перекрытий в частном доме в Барнауле. Ответственным краевым и муниципальным службам поручено уделить внимание жилым помещениям, в которых проживают социально незащищенные категории граждан», — сказано в сообщении.

Напомним, что трагедия случилась ночью 3 июля в частном секторе на Горе, говорится в сообщении СУ СК. В доме по улице Гвардейской, 53, обрушилось перекрытие. Потолок упал на людей.

В результате ЧП погибли два человека, включая ребёнка. Остальные получили травмы.