Водитель и несовершеннолетний мальчик погибли в ДТП в Шипуновском районе

Двое человек погибли в ДТП в Шипуновском районе, среди них мальчик 2011 года рождения, сообщили amic.ru в Госавтоинспекции. Они ехали в одной машине, а всего в столкновение попали три автомобиля.

По предварительным данным, водитель 1984 года рождения ехал на Hyundai с несовершеннолетним пассажиром из Барнаула в Рубцовск. При обгоне он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Iveco с полуприцепом. После этого Hyundai влетел ещё и в Scania, которую пытался обогнать, — она также была с полуприцепом.

Водитель легкового автомобиля и мальчик скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Другие водители не пострадали. По указанному факту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.