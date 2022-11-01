На Алтае ленивый шишкарь продал сельчанину мешки с травой и мхом вместо орехов

В Республике Алтай сельчанин обманул земляка, продав ему мешки с травой, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился житель села Купчегень, которого при покупке кедровых шишек обманули на 18 тысяч рублей. Подозреваемого — 43-летнего мужчину из Улаганского района — оперативно задержали.

«Подозреваемый вместе с односельчанами находился на сборе кедрового ореха. Мужчина не хотел добывать кедровые шишки, поэтому решил ускорить процесс промысла. На дно хозяйственных мешков положил шелуху, траву и мох, а сверху накидал кедровые шишки, при этом ничего не сказав товарищам», — рассказали в ведомстве.

После этого промысловики в Онгудайском районе продали кедровые шишки местному жителю, который не стал проверять содержимое мешков. На следующий день он заметил, что девять из 30 мешков были наполнены мхом, шелухой и травой.

Продавцу грозит до пяти лет лишения свободы за «мошенничество с причинением значительного ущерба».

Ранее на Дальнем Востоке тигр загрыз мужчину, собиравшего кедровые шишки.