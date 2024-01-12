Производителю первого барнаульского трамвая готовы платить от 100 тысяч рублей
Инициатором проекта выступают администрация города, правительство Алтайского края и ИСК "Союз"
12 января 2024, 11:50, ИА Амител
Руководителя направления производства новых трамваев с зарплатой от 100 тысяч рублей ищут в Барнауле. Соответствующее объявление опубликовано в интернете. Инициатором проекта выступают администрация города, правительство Алтайского края и ИСК "Союз".
О планах запустить собственное предприятие в Барнауле объявили еще в начале 2023 года. Предполагается, что алтайские вагоны будут едва ли не самыми дешевыми в России и это позволит обновить парк трамваев в краевой столице. Сейчас на предприятии "Алтайгеомаш", которое будет отвечать за изготовление вагонов, завершается работа по сборке кузова и созданию собственных узлов. Если каркас и дизайн кузова сделают алтайские инженеры, то над конструкцией тормозов будут работать приглашенные специалисты.
Сейчас средняя стоимость одного комфортабельного трамвая в России составляет от 70 до 80 миллионов рублей. Барнаульские же будут намного дешевле, но не будут уступать конкурентам в качестве. Эксперты предполагают, что в Барнауле могут производить вагоны КТМ-19. Цена таких трамваев с высоким полом составляет около 22 миллионов рублей. Также инвестор может взять за основу низкопольные вагоны АКСМ-621.03 стоимостью около 24 миллионов рублей.
11:57:21 12-01-2024
за счет чего барнаульские трамваи будут почти в четыре раза дешевле аналогов?
12:17:12 12-01-2024
ничего не понял (11:57:21 12-01-2024) за счет чего барнаульские трамваи будут почти в четыре раза ... Ты че не знаешь как это все делается? Мост.... Вспомнил?
19:32:09 12-01-2024
ничего не понял (11:57:21 12-01-2024) за счет чего барнаульские трамваи будут почти в четыре раза ... Из картона делать будут.
12:21:37 12-01-2024
Вы всерьёз верите,что при цене от 70 миллионов,Отмашкин будет их продавать за 25????
12:26:23 12-01-2024
ничего не понял (11:57:21 12-01-2024) за счет чего барнаульские трамваи будут почти в четыре раза ... За счет какчества ))))
12:27:01 12-01-2024
КТМ-19. Цена таких трамваев с высоким полом составляет около 22 миллионов рублей. " Если есть такие трамваи и такие цены-зачем Барнаул закупил по 70 миллионов? Ааа,понимаю,теперь это вопрос к челоменцеву!
12:28:22 12-01-2024
Сто тыщ мало для такой должности
13:03:48 12-01-2024
не просто мало. унизительно. Приравняли к таксисту
13:04:40 12-01-2024
Сестра таланта (12:28:22 12-01-2024) Сто тыщ мало для такой должности... Если дадут тыщей больше, тут на амике в комментах сразу все слюнями изойдут "карупцэя", "жыруют"!
15:51:41 12-01-2024
Сестра таланта (12:28:22 12-01-2024) Сто тыщ мало для такой должности... Мало и для должности и для места работы. Там работа неикурорт он эти деньги отработает с троицей. Пол зарплаты на валерьянку уйдёт.
13:03:40 12-01-2024
100т. - зарплата токаря 6го разряда
13:05:01 12-01-2024
Плашек 5/8 нет! А они тамвай собрались запускать... ))
13:17:03 12-01-2024
28 руководителей производства трамваев откликнулись. Откуда их столько ?
13:38:11 12-01-2024
Человек (13:17:03 12-01-2024) 28 руководителей производства трамваев откликнулись. Откуда... Вы разве не в курсе,что Барнаул не только Столица Мира,но ещё и столица "производителей трамваев!"
13:36:38 12-01-2024
Производство ещё только на начальной стадии,тут ещё миллион разных проблем с освоением,зарплата должна быть не меньше 250 тыс.
13:52:59 12-01-2024
Если и строить трамваи на основе моделей с высоким полом, то лучше бы "слизали" Tatra T6B5. Как по мне, по общей вместимости, расположению сидений и месту в проходах, ему нет равных. А насчёт низкопольных всё равно, какой выбирать - все неудобные: места для сидения с гулькин нос, стоять тоже особо негде и не за что держаться при этом, да ещё и в "царь горы" нужно играть, что добраться на переднюю/заднюю площадки.
15:40:43 12-01-2024
Самалёты хорошо а олени лучше однако! А как насчёт лифтов ? где их брать будете господа из мерии, фантазёры ,на замену отслуживших 25 лет и более. ? От производства лифтов на Алтае отказались хотя лифт это не транспортное средство и даже не трамвай А.?
17:24:48 12-01-2024
В Союзе всегда не высокие зарплаты, зато все в белую
20:13:21 12-01-2024
Вот уж действительно вопрос - при стоимости трамвая 20 млн. руб. их закупили за 70 млн. руб. Так и на маршрутах их нет. Интересная математика? Вот что мелиорация животворящая делает! Барнаул становится просто каким-то месторождением фокусников.
18:48:58 13-01-2024
Гость (20:13:21 12-01-2024) Вот уж действительно вопрос - при стоимости трамвая 20 млн. ... Тебе же Шукшин рассказ написал, "Завьяловские чудики".
20:47:12 12-01-2024
есть в Нооалтайске завод, алтайвагон я думаю на нем бы быстрее справились с этой задачей.Как говориться профильное предприятие.