НОВОСТИТранспорт

Производителю первого барнаульского трамвая готовы платить от 100 тысяч рублей

Инициатором проекта выступают администрация города, правительство Алтайского края и ИСК "Союз"

12 января 2024, 11:50, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта Барнаула
Фото: сообщество транспорта Барнаула

Руководителя направления производства новых трамваев с зарплатой от 100 тысяч рублей ищут в Барнауле. Соответствующее объявление опубликовано в интернете. Инициатором проекта выступают администрация города, правительство Алтайского края и ИСК "Союз".

О планах запустить собственное предприятие в Барнауле объявили еще в начале 2023 года. Предполагается, что алтайские вагоны будут едва ли не самыми дешевыми в России и это позволит обновить парк трамваев в краевой столице. Сейчас на предприятии "Алтайгеомаш", которое будет отвечать за изготовление вагонов, завершается работа по сборке кузова и созданию собственных узлов. Если каркас и дизайн кузова сделают алтайские инженеры, то над конструкцией тормозов будут работать приглашенные специалисты.

Сейчас средняя стоимость одного комфортабельного трамвая в России составляет от 70 до 80 миллионов рублей. Барнаульские же будут намного дешевле, но не будут уступать конкурентам в качестве. Эксперты предполагают, что в Барнауле могут производить вагоны КТМ-19. Цена таких трамваев с высоким полом составляет около 22 миллионов рублей. Также инвестор может взять за основу низкопольные вагоны АКСМ-621.03 стоимостью около 24 миллионов рублей.

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Когда в Барнауле начнут строить свои трамваи и сколько они будут стоить?

Запуск производства собственных вагонов может начаться в 2024 году. Как это поможет городу?
НОВОСТИТранспорт

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 21

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ничего не понял

11:57:21 12-01-2024

за счет чего барнаульские трамваи будут почти в четыре раза дешевле аналогов?

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Гена

12:17:12 12-01-2024

ничего не понял (11:57:21 12-01-2024) за счет чего барнаульские трамваи будут почти в четыре раза ... Ты че не знаешь как это все делается? Мост.... Вспомнил?

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Гость

19:32:09 12-01-2024

ничего не понял (11:57:21 12-01-2024) за счет чего барнаульские трамваи будут почти в четыре раза ... Из картона делать будут.

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Газелист.

12:21:37 12-01-2024

Вы всерьёз верите,что при цене от 70 миллионов,Отмашкин будет их продавать за 25????

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Гость

12:26:23 12-01-2024

ничего не понял (11:57:21 12-01-2024) за счет чего барнаульские трамваи будут почти в четыре раза ... За счет какчества ))))

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Газелист.

12:27:01 12-01-2024

КТМ-19. Цена таких трамваев с высоким полом составляет около 22 миллионов рублей. " Если есть такие трамваи и такие цены-зачем Барнаул закупил по 70 миллионов? Ааа,понимаю,теперь это вопрос к челоменцеву!

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Сестра таланта

12:28:22 12-01-2024

Сто тыщ мало для такой должности

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гость

13:03:48 12-01-2024

не просто мало. унизительно. Приравняли к таксисту

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Гость

13:04:40 12-01-2024

Сестра таланта (12:28:22 12-01-2024) Сто тыщ мало для такой должности... Если дадут тыщей больше, тут на амике в комментах сразу все слюнями изойдут "карупцэя", "жыруют"!

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Гость

15:51:41 12-01-2024

Сестра таланта (12:28:22 12-01-2024) Сто тыщ мало для такой должности... Мало и для должности и для места работы. Там работа неикурорт он эти деньги отработает с троицей. Пол зарплаты на валерьянку уйдёт.

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Владимир

13:03:40 12-01-2024

100т. - зарплата токаря 6го разряда

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Гость

13:05:01 12-01-2024

Плашек 5/8 нет! А они тамвай собрались запускать... ))

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Человек

13:17:03 12-01-2024

28 руководителей производства трамваев откликнулись. Откуда их столько ?

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Гость

13:38:11 12-01-2024

Человек (13:17:03 12-01-2024) 28 руководителей производства трамваев откликнулись. Откуда... Вы разве не в курсе,что Барнаул не только Столица Мира,но ещё и столица "производителей трамваев!"

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Афиноген

13:36:38 12-01-2024

Производство ещё только на начальной стадии,тут ещё миллион разных проблем с освоением,зарплата должна быть не меньше 250 тыс.

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Гость

13:52:59 12-01-2024

Если и строить трамваи на основе моделей с высоким полом, то лучше бы "слизали" Tatra T6B5. Как по мне, по общей вместимости, расположению сидений и месту в проходах, ему нет равных. А насчёт низкопольных всё равно, какой выбирать - все неудобные: места для сидения с гулькин нос, стоять тоже особо негде и не за что держаться при этом, да ещё и в "царь горы" нужно играть, что добраться на переднюю/заднюю площадки.

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Гость

15:40:43 12-01-2024

Самалёты хорошо а олени лучше однако! А как насчёт лифтов ? где их брать будете господа из мерии, фантазёры ,на замену отслуживших 25 лет и более. ? От производства лифтов на Алтае отказались хотя лифт это не транспортное средство и даже не трамвай А.?

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Гость

17:24:48 12-01-2024

В Союзе всегда не высокие зарплаты, зато все в белую

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Гость

20:13:21 12-01-2024

Вот уж действительно вопрос - при стоимости трамвая 20 млн. руб. их закупили за 70 млн. руб. Так и на маршрутах их нет. Интересная математика? Вот что мелиорация животворящая делает! Барнаул становится просто каким-то месторождением фокусников.

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Гость

18:48:58 13-01-2024

Гость (20:13:21 12-01-2024) Вот уж действительно вопрос - при стоимости трамвая 20 млн. ... Тебе же Шукшин рассказ написал, "Завьяловские чудики".

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Гость

20:47:12 12-01-2024

есть в Нооалтайске завод, алтайвагон я думаю на нем бы быстрее справились с этой задачей.Как говориться профильное предприятие.

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