Производителю первого барнаульского трамвая готовы платить от 100 тысяч рублей

Инициатором проекта выступают администрация города, правительство Алтайского края и ИСК "Союз"

12 января 2024, 11:50, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта Барнаула

Руководителя направления производства новых трамваев с зарплатой от 100 тысяч рублей ищут в Барнауле. Соответствующее объявление опубликовано в интернете. Инициатором проекта выступают администрация города, правительство Алтайского края и ИСК "Союз".

О планах запустить собственное предприятие в Барнауле объявили еще в начале 2023 года. Предполагается, что алтайские вагоны будут едва ли не самыми дешевыми в России и это позволит обновить парк трамваев в краевой столице. Сейчас на предприятии "Алтайгеомаш", которое будет отвечать за изготовление вагонов, завершается работа по сборке кузова и созданию собственных узлов. Если каркас и дизайн кузова сделают алтайские инженеры, то над конструкцией тормозов будут работать приглашенные специалисты.

Сейчас средняя стоимость одного комфортабельного трамвая в России составляет от 70 до 80 миллионов рублей. Барнаульские же будут намного дешевле, но не будут уступать конкурентам в качестве. Эксперты предполагают, что в Барнауле могут производить вагоны КТМ-19. Цена таких трамваев с высоким полом составляет около 22 миллионов рублей. Также инвестор может взять за основу низкопольные вагоны АКСМ-621.03 стоимостью около 24 миллионов рублей.