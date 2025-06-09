Прокурор запросил для экс-гендиректора алтайского "Кучуксульфата" восемь лет колонии

Василия Гамаюнова обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере

09 июня 2025, 07:15, ИА Амител

Василий Гамаюнов / Фото: Пресс-служба ОАО "Кучуксульфат"

В Благовещенском районном суде прокурор запросил восемь лет колонии для бывшего генерального директора АО "Кучуксульфат" Василия Гамаюнова, которого обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом amic.ru сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Последнее заседание по делу состоялось 5 июня 2025 года, сказано в картотеке дел. В суде amic.ru пояснили, что 28 мая на прениях выступил прокурор, а 5 июня свою позицию представила защита. В ближайшее время Гамаюнову должны вынести приговор.

Следствие считает, что с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021-го бывший руководитель "Кучуксульфата" путем обмана и злоупотребления доверием похитил принадлежащие предприятию 142,6 млн рублей.

В суд его дело поступило еще в сентябре 2023-го. В том же году суд признал бывшего гендиректора банкротом. Затем с Гамаюнова Росимущество просило взыскать почти 190 млн рублей, уплаченных по сделкам в 2012–2019 и в 2021–2022 годах.

Отметим, что в 2021 году прокуратура потребовала вернуть 100% акций "Кучуксульфата" в собственность государства, так как, по ее мнению, приватизация предприятия в начале 1990-х была незаконной. Суд с этим согласился, и акции "Кучуксульфата" отдали Росимуществу. Однако в 2023 году предприятие снова сделали частным, и его новым владельцем стала московская компания "Росхим", которая купила 100% акций комплекса.

Сам Гамаюнов был акционером и председателем совета директоров "Кучуксульфата", как индивидуальный предприниматель он оказывал предприятию услуги по детективному и детективно-информационному обслуживанию и обеспечению экономической безопасности.