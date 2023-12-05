Верните трон родителям. Психолог о реальных детских психотравмах и юных манипуляторах

Не стоит во всем винить родителей: в жизни происходит не так много событий, способных по-настоящему травмировать психику ребенка

05 декабря 2023, 07:15, ИА Амител

Сегодня стало нормой объяснять свои поступки и неудачи влиянием некоего психо-травмирующего фактора, произошедшего в детстве: родители недолюбили, недодали, обидели. Негативный опыт из детства припомнит, пожалуй, любой. Но такими ли травмирующими на самом деле были те события и насколько они определяют программу всей последующей жизни? Разбираемся с барнаульским нейропсихологом Ларисой Головиной.

Бардак в кладовочке

Любое событие в жизни человека несет в себе некий эмоциональный опыт. В норме он должен усвоиться психикой, найти свое место в системе жизненных координат человека.

"Представьте себе, что жизненный опыт – это кладовочка, в которой есть полочки, ящички, мешочки, вешалки и так далее. Каждое событие обрабатывается психикой и помещается на хранение в определенное место. Чем лучше организована эта система, тем больше эмоционального опыта туда можно уместить, и тем меньше каждый раз расходуется сил и энергии для "упаковки" очередной новой вводной", - приводит пример Лариса Головина.

Но бывают такие события, которые психика не в состоянии "переварить". Они – как яркий свет для глаз, который ослепляет до боли, как невыносимо громкий звук, от которого могут лопнуть барабанные перепонки. Только - для психики.

Такие события запредельного эмоционального накала специалисты делят на две группы. В первой на человека одновременно оказывается и физическое, и психическое воздействие. Например, когда родитель насилует ребенка – тут и боль тела, и предательство, и унижение, и много чего еще.

Вторая модель связана лишь с психическим воздействием. Допустим, когда маленький ребенок на похоронах близкого человека понимает, что и он когда-то тоже умрет, или жена видит измену своего мужа – и это становится шоком, эмоционально невыносимой ситуацией. Это и есть психологическая травма.

"Психотравма - это нечто большое, то, чему не нашлось места в вашей кладовочке. Она валяется посредине мерзкой страшной кучей, о которую человек все время "спотыкается" - возвращается и эмоционально переживает ситуацию снова и снова. Не психика использует прошедшее событие для своей пользы, "доставая" в нужный момент подходящий опыт, чтобы по аналогичной модели усвоить нечто новое, а эта отвратительная куча начинает управлять жизнью психики", - объясняет Головина.

Иммунитет не справляется

При этом никогда нельзя заранее знать, какое именно негативное событие может нанести человеку психологическую травму. Так, многие дети видят похороны, но далеко не каждого потом преследуют панические атаки. Не для всякой женщины измена становится событием непереносимой эмоциональной силы, – большинство могут перенести этот болезненный опыт, сделать выводы и жить дальше.

Конечно, в большей степени психологическую травму рискуют получить дети, потому что система хранения в детской кладовочке еще несовершенна - у молодой психики ресурса меньше. Не все негативные события она может адекватно "переварить".

Не заметили подмены

Получается, как бы родители ни старались быть хорошими, они все равно могут нанести ребенку психотравму? А вот и нет, говорит эксперт. Тема детской психотравмы сегодня звучит со всех сторон потому, что потому что люди часто подменяют этим понятием простой психологический дискомфорт. Но ведь конфликты и ссоры, в том числе и детей с родителями – это нормальные спутники жизни, именно с их помощью происходит наживание опыта.

Сама по себе роль родителя неизбежно связана с причинением эмоционального дискомфорта своим детям, указывает эксперт. Ведь, кто как не родитель знакомит ребенка с социальной нормой, вводит его в мир ограничений, объясняет, что дозволено, а что - нет? Родители закладывают систему представлений (систему хранения в кладовочке), в которой эмоциональный опыт будет адекватно "упаковываться".

Да, ребенок может испытывать негативные эмоции в ответ на наказание. Он может беситься, когда вечером у него отнимают телефон и велят идти спать. Пятнадцатилетняя дочь может устроить скандал в ответ на запрет гулять в ночных клубах. Сын может заявить "да тебя никогда нет рядом, ты вечно на работе!". Но это - не психотравма! Такой опыт всегда можно переосмыслить. Дочь однажды поймет, какими последствиями мог обернуться ее поход в ночной клуб, и отчего спас ее родительский запрет – и вот она уже сама защищает свою дочь тем же способом. А сын осознает, что мама была занята на работе, чтобы дать детям больше возможностей в жизни. Да, она не сюсюкалась с ними, но когда они болели, мама не спала ночами и контролировала температуру, а потом не выспавшаяся шла на смену.

"Истинная психологическая травма не поддается никакому осмыслению. Ее ни объяснить, ни оправдать нельзя. Это как хромота сломанной в аварии ноги - она остается с человеком навсегда. Он будет вынужден подстраивать под нее свою жизнь, время от времени она будет "ныть", как сломанная кость к перемене погоды. Все остальное – это простой психологический дискомфорт, "синяки и шрамы", которые со временем заживут и затянутся новой смысловой "кожей".

Верните трон родителям!

Современные дети могут откровенно пользоваться феноменом психотравмы, обвиняя родителей во всех своих неудачах, предупреждает Лариса Головина. Сегодня в семьях часто нарушается иерархия, когда ребенок становится "царьком", а все остальные (родители, бабушки, дедушки) беспрекословно выполняют все его желания, боясь ограничениями, запретами и даже тоном голоса травмировать "уязвимую детскую психику".

"Не дайте ребенку оседлать этого конька, не закрепляйте такое поведение, не идите на поводу, всякий раз впадая в чувство вины. Верните себе бразды правления – никакой травмы этим вы ему не нанесете! Когда ребенок начинает "выкручивать руки", говоря "вы мне всю жизнь испортили! вы виноваты в моих проблемах!", это свидетельствует о том, что он осмыслил некий опыт, и начал интерпретировать его в свою пользу".

Без вины – не виноватые

Переосмыслить, принять, усвоить психологическую травму нельзя, но вылечить ее можно. И делать это обязательно нужно, говорит Лариса Головина. Но, к сожалению, универсального лекарства не существует.

"Допустим, человек попал в ДТП – что ему будут лечить врачи? Сначала разберутся, что именно произошло с человеком: есть ли у него ожоги, переломы, интоксикация продуктами горения, черепно-мозговая травма, повреждения внутренних органов – что больше всего угрожает жизни в настоящий момент, с того и начнут, - рассуждает эксперт.

Таким первоочередным жизнеугрожающим фактором для человека с психотравмой является чувство вины. Необходимо не допустить у него закрепления этой мысли - а жертвы имеют патологическую тенденцию приписывать ответственность за произошедшее себе: "это я плохой, я не так себя вел". А дальше уже шаг за шагом прорабатывать нюансы ситуации. Возможно, всю жизнь. Потому что нанесенная травма будет периодически "ныть", напоминая о себе.

Кстати, вовсе не обязательно для этой работы нужен психолог. Порой, помочь справиться с психологическими поломками может и просто мудрый человек рядом.