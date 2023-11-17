Бегают и орут. Нейропсихолог о том, как растить ребенка с синдромом дефицита внимания

Ругать и усмирять ребенка с СДВГ не только бессмысленно, но и вредно

17 ноября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: Freepik

"Неуправляемый", "лодырь", "все время тупит", "нянчитесь с ним – вот и разбаловали" – примерно так на ребенка с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) чаще всего реагируют окружающие. И самые жестокие слова таким детям говорят родители. Говорят, сорвавшись, убив очередной вечер за "домашкой", получив дергающийся глаз и приступ головной боли от ора, хлопанья дверями и швыряния игрушками. Но ребенок не виноват. Он не тупой и не ленивый. У него просто такой мозг, которому постоянно нужна подзарядка, – иначе сознание переходит в спящий режим. Барнаульский нейропсихолог Лариса Головина рассказала amic.ru, как "устроен" СДВГ и почему невнимательность и гиперактивность имеют биологическую основу, а не связаны с плохим воспитанием.

Кто "виноват"?

Внимание – одна из важнейших функций психики. С его помощью человек может в течение нужного времени удерживаться в любом психическом процессе (мышление, память, воображение и т.д.). Чтобы было понятнее, как работает этот механизм, Лариса Головина разбирает его на "винтики":

Винтик № 1: пики и штили

Если руку или ногу можно на время зафиксировать без движения, то мозг живого человека физически не отключается никогда – даже во сне он "следит" за окружающей обстановкой, но в разные периоды времени он может находиться в разных по продуктивности состояниях. Сон – одно, спросонья – другое, активность – третье, четвертое или двадцать пятое. Вариантов очень много. Каждое из этих состояний характеризуется своей силой внимания: во сне оно снижено, а в пиковых значениях происходят периоды наиболее активной работы.

Винтик № 2: первый энергетический

Нейропсихологи условно разделяют мозг на три функциональных блока: первый – энергетический, второй – блок приема, обработки и хранения информации, третий – блок программирования намерений и контроля за их исполнением.

Структуры, которые обеспечивают состояния активной деятельности, входят в первый энергетический блок. Все они расположены в стволовой части, там, где головной мозг переходит в спинной. Конкретно за внимание здесь отвечает так называемая ретикулярная формация. Это большая группа клеток, которые пронизывают весь ствол мозга. Ее главная задача – поддерживать кору головного мозга в тонусе, не дать ей уйти в спящий режим. Если ретикулярная формация недорабатывает, тонус коры падает, нарастают ошибки, человек становится невнимательным, пропускает много информации, а ту, что все же поступает, плохо усваивает.

Винтик № 3: сенсорные хлыстики

Ретикулярная формация "будоражит" кору головного мозга, "подстегивает" ее для работы с помощью сенсорных импульсов, которые человек воспринимает рецепторами (видит, слышит, ощущает и т.п.). Именно поэтому снизить тонус коры головного мозга и заснуть лучше всего удается в ситуации дефицита сенсорной информации: в темноте и тишине. И наоборот: чтобы не терять внимание и сосредоточенность во время скучного мероприятия, человек неосознанно начинает кинестетически себя стимулировать: потирать нос, менять позу, переставлять ноги, рисовать в блокноте и так далее.

Кстати, из всех сенсорных каналов именно кинестетический (от греч. kinesis – движение) передает наибольший массив импульсов, а значит, лучше всех остальных активирует ретикулярную формацию. Из этой особенности психики и растут "ноги" детской гиперактивности.

Гиперактивные дети – это не те, у которых переизбыток энергии и сил. Наоборот: они бегают, орут, шебуршат и елозят – для подзарядки. Если лишить их такой возможности, мозг впадает в невоспринимающее состояние.

Но гиперактивность не всегда сопровождает СДВГ. Если мозг регулярно использует кинестетику для самоактивации, возникает образ того самого "неуправляемого придурка", который не может держать себя в руках. В противном же случае за постоянно впадающим "в спящий режим" ребенком закрепляются другие эпитеты – лодырь или тупица.

"У людей с СДВГ механизм активации внимания изначально работает некачественно – вот такой мозг им достался от природы. От этого страдает их продуктивность, но это вовсе не означает, что они глупы, ленивы или "без тормозов". Мы, нейропсихологи, говорим, что они истощаемы: их ресурс угасает быстрее, чем у людей с крепкой ретикулярной формацией – вот и все", – объясняет Лариса Головина.

Люди, у нас проблемы!

По словам эксперта, "стволовых", истощаемых, низкопродуктивных детей сейчас рождается очень много во всем мире. Почему – пока никто не знает. Но эксперт уверена: в целом в человеческой популяции происходит ухудшение качества головного мозга, самого его биологического субстрата. А работа первого энергетического блока напрямую зависит от качества вещества, в котором проходят те или иные биологические или химические реакции.

"Биологические структуры первого энергетического блока активно созревают еще внутриутробно. И вот, допустим, будущая мама болеет, принимает во время беременности антибиотики или какие-то другие лекарства, получила интоксикацию, эмоциональный стресс, у нее отеки, хроническая гипоксия из-за сидячего образа жизни и работы. И все это – неблагоприятные факторы, которые "бьют" по структурам первого энергетического блока. Это проявляется в снижении работоспособности мозга. Поэтому многим современным детям ресурса тихонько сидеть на уроке хватает, а быть сознательно активным – думать, воспринимать, обрабатывать, запоминать – уже нет", – говорит эксперт.

И что делать?

"Часто родители рассуждают так: раз ребенок совершает много ошибок в типовых упражнениях, надо усиленно позаниматься – больше примеров порешать, прописей пописать – и все наладится. И сидят с ним за учебниками все свободное время или записывают на дополнительные занятия, "развивалки", не понимая, что этим только усугубляют проблему: нервная система и так истощена, а ее нагружают еще сильнее", – объясняет Лариса Головина.

Если энергетическому блоку не хватает ресурса для работы, нужно его насытить, говорит эксперт. Для этого детям с СДВГ нужно больше гулять, бегать, прыгать, играть в активные игры. Воздействуя мощными кинестетическими импульсами на структуры энергетического блока, мы подкрепляем их, а делая это систематически – укрепляем. Буквально как мышцы при регулярных тренировках.

"Да, вы не сразу получите желаемый результат – такая работа от родителей требует большого терпения, но другого пути нет", – считает эксперт. Если же ребенок все время сидит дома за компьютером или в телефоне, согнувшись в три погибели, структуры энергетического блока переходят в хроническое истощение. А это чревато проблемами с самоконтролем, такими как резкие перепады настроения, плаксивость, агрессивные реакции. Детям, не имеющим ресурса активизировать свое внимание по запросу, трудно произвольно контролировать и свои эмоции, их мозг будет активно использовать примитивные "двигательные" формы, буквально выводя их из-под контроля.

"Тут очень важно не ошибиться в диагностике, – предупреждает Лариса Головина. – Действительно ли у ребенка СДВГ или ему просто неинтересно учиться? А может, он не усваивает школьную программу из-за объективных проблем в организации образовательного процесса?"Заметить нарушения функции внимания родители могут и сами. Насторожитесь, если младенец не следит глазами за тем, что делают его руки, не контролирует их. Симптом для возраста постарше: действия ребенка плохо направляются речевой инструкцией.

Он побуждается к действию импульсами, идущими не изнутри, а извне: видит книгу – начинает листать, узрел пирожок на тарелке – откусил, не потому что есть хотел, а потому что пирожок своим предназначением "навязал" свою волю. В целом деятельность детей с СДВГ нестойкая, хаотичная: взял игрушку, толком и не поиграл – бросил, схватил другую. Им трудно осваивать игры с предметами – машинками и куклами: для слабой психики проще бегать, орать и колотить палкой по батарее.

Бывают и ситуации, когда ребенок на самом деле мотивирован, но у него не получается, потому что прямо сейчас он истощился, а его начинают клеймить "лодырем" или "тупицей". Тогда он однажды начнет идентифицировать себя с этим ярлыком и вести себя соответствующе.

"Например, дети с ДЦП: из-за гипертонуса мышц, как бы сильно они ни старались, движения получаются неточными, грубыми, тяжелыми, как будто они связаны. Примерно такая же история с психикой ребенка с СДВГ. Он, возможно, и хочет, но не может. Но если в случае с ДЦП диссонанс между намерением и возможностью виден всем окружающим, то с мозгом это совсем не очевидно", – объясняет Лариса Головина.

И вот ребенок, поверив, что он неспособный, что у него ничего не получается, скатывается в девиантное поведение: протесты, саботажи, демонстративное хулиганство. Не понимая сути, взрослые идут по пути санкций и наказаний, тем самым усугубляя проблему.

"Чем старше ребенок, тем серьезнее его протестные проступки, и тем жестче следуют наказания – а там и до уголовщины недалеко. Вот почему так важно разбираться с истинной природой детского невнимания. Родители могут увидеть наличие СДВГ, но только специалист поймет первопричину проблемы и даст подходящие каждому ребенку рекомендации. Одинаковых детей с дефицитом внимания не бывает, поэтому и "лечить" их нужно индивидуально", – уверена эксперт.