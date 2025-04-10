Церемония состоится в храме Петра и Павла в Лефортово

10 апреля 2025, 07:42, ИА Амител

Фото: социальные сети Паши Техника

Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев) состоится 11 апреля в храме Петра и Павла в московском Лефортово. Об этом сообщил менеджер музыканта Марк Яровный в своем Telegram-канале.

"Прощание с Павлом состоится в [храме] Петра и Павла в Лефортове 11 апреля с 12:00 до 15:00", – написал Яровный.

Музыканта похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга артиста Луку Сафронова-Затравкина.

"Процессия двинется на Николо-Архангельское кладбище, где Павла предадут земле уже в закрытом гробу", – рассказал он агентству.

Напомним, в конце марта Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе. Сообщалось, что у музыканта диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Исполнителя ввели в кому, в которой он провел больше недели.

Ознакомившись с результатами анализов, врачи предупреждали близких Паши Техника, что шансы на его выздоровление минимальны. На фоне полиорганной недостаточности у артиста начали отказывать органы, включая печень и почки.

4 апреля музыкант пережил клиническую смерть, однако его смогли реанимировать. В ночь на 5 апреля Паша Техник умер. Причиной стал септический шок. Согласно опубликованному заключению, к кончине 40-летнего рэпера привели острые дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.