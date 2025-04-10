Прощание с рэпером Пашей Техником пройдет 11 апреля в Москве
Церемония состоится в храме Петра и Павла в Лефортово
10 апреля 2025, 07:42, ИА Амител
Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев) состоится 11 апреля в храме Петра и Павла в московском Лефортово. Об этом сообщил менеджер музыканта Марк Яровный в своем Telegram-канале.
"Прощание с Павлом состоится в [храме] Петра и Павла в Лефортове 11 апреля с 12:00 до 15:00", – написал Яровный.
Музыканта похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга артиста Луку Сафронова-Затравкина.
"Процессия двинется на Николо-Архангельское кладбище, где Павла предадут земле уже в закрытом гробу", – рассказал он агентству.
Напомним, в конце марта Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе. Сообщалось, что у музыканта диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Исполнителя ввели в кому, в которой он провел больше недели.
Ознакомившись с результатами анализов, врачи предупреждали близких Паши Техника, что шансы на его выздоровление минимальны. На фоне полиорганной недостаточности у артиста начали отказывать органы, включая печень и почки.
4 апреля музыкант пережил клиническую смерть, однако его смогли реанимировать. В ночь на 5 апреля Паша Техник умер. Причиной стал септический шок. Согласно опубликованному заключению, к кончине 40-летнего рэпера привели острые дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.
07:55:39 10-04-2025
Перестаньте реперов называть "музыкантами". Они реп читают, значит, "мастера художественного слова". Надоели уже эти ваши подмены понятий.
08:02:25 10-04-2025
За что столько внимания наркоману?
08:08:47 10-04-2025
Человек года. Лучший видимо был. Много сделал для.
08:19:52 10-04-2025
Гость (08:08:47 10-04-2025) Человек года. Лучший видимо был. Много сделал для. ... еще и звание народного дадут - посмертно
08:35:59 10-04-2025
новостей больше нет просто
08:54:26 10-04-2025
"состоится 11 апреля в храме Петра и Павла в московском Лефортово..."
Христианин конечно он был "образцовый".... Когда-то таких за кладбищем хоронили...
09:04:59 10-04-2025
"Причиной его смерти стал септический шок." - ну предположим. А что тогда стало причиной септического шока?
Почему нельзя просто написать, что наркоман сторчался?
09:06:26 10-04-2025
90 (09:04:59 10-04-2025) "Причиной его смерти стал септический шок." - ну предположим... Сдох максим и ... с ним
11:02:20 10-04-2025
90 (09:04:59 10-04-2025) А что тогда стало причиной септического шока? бактериальная пневмония
11:21:22 10-04-2025
Гость (11:02:20 10-04-2025) бактериальная пневмония... салат был несвежий?
11:54:14 10-04-2025
Musik (11:21:22 10-04-2025) салат был несвежий?... ириской отравился
17:01:08 10-04-2025
а может траур общероссийский объявить уже? не, нуачо?