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Прощание с рэпером Пашей Техником пройдет 11 апреля в Москве

Церемония состоится в храме Петра и Павла в Лефортово

10 апреля 2025, 07:42, ИА Амител

Фото: социальные сети Паши Техника
Фото: социальные сети Паши Техника

Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев) состоится 11 апреля в храме Петра и Павла в московском Лефортово. Об этом сообщил менеджер музыканта Марк Яровный в своем Telegram-канале.

"Прощание с Павлом состоится в [храме] Петра и Павла в Лефортове 11 апреля с 12:00 до 15:00", – написал Яровный.

Музыканта похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга артиста Луку Сафронова-Затравкина.

"Процессия двинется на Николо-Архангельское кладбище, где Павла предадут земле уже в закрытом гробу", – рассказал он агентству.

Напомним, в конце марта Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе. Сообщалось, что у музыканта диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Исполнителя ввели в кому, в которой он провел больше недели.

Ознакомившись с результатами анализов, врачи предупреждали близких Паши Техника, что шансы на его выздоровление минимальны. На фоне полиорганной недостаточности у артиста начали отказывать органы, включая печень и почки.

4 апреля музыкант пережил клиническую смерть, однако его смогли реанимировать. В ночь на 5 апреля Паша Техник умер. Причиной стал септический шок. Согласно опубликованному заключению, к кончине 40-летнего рэпера привели острые дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.

Паша Техник / Скриншот из видео YouTube-канала

Как знаменитости отреагировали на смерть рэпера Паши Техника?

Кончину музыканта прокомментировали в том числе Гарик Харламов и Ксения Собчак
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Комментарии 12

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Гость

07:55:39 10-04-2025

Перестаньте реперов называть "музыкантами". Они реп читают, значит, "мастера художественного слова". Надоели уже эти ваши подмены понятий.

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Гость

08:02:25 10-04-2025

За что столько внимания наркоману?

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Гость

08:08:47 10-04-2025

Человек года. Лучший видимо был. Много сделал для.

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Гость

08:19:52 10-04-2025

Гость (08:08:47 10-04-2025) Человек года. Лучший видимо был. Много сделал для. ... еще и звание народного дадут - посмертно

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гость

08:35:59 10-04-2025

новостей больше нет просто

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Андрей

08:54:26 10-04-2025

"состоится 11 апреля в храме Петра и Павла в московском Лефортово..."
Христианин конечно он был "образцовый".... Когда-то таких за кладбищем хоронили...

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90

09:04:59 10-04-2025

"Причиной его смерти стал септический шок." - ну предположим. А что тогда стало причиной септического шока?
Почему нельзя просто написать, что наркоман сторчался?

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Гость

09:06:26 10-04-2025

90 (09:04:59 10-04-2025) "Причиной его смерти стал септический шок." - ну предположим... Сдох максим и ... с ним

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Гость

11:02:20 10-04-2025

90 (09:04:59 10-04-2025) А что тогда стало причиной септического шока? бактериальная пневмония

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Musik

11:21:22 10-04-2025

Гость (11:02:20 10-04-2025) бактериальная пневмония... салат был несвежий?

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Гость

11:54:14 10-04-2025

Musik (11:21:22 10-04-2025) салат был несвежий?... ириской отравился

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Элен без ребят

17:01:08 10-04-2025

а может траур общероссийский объявить уже? не, нуачо?

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