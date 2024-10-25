Просто тает во рту. Где купить натуральное молоко и сыр в Барнауле?
На Эко-Ярмарке "На Взлетной" предлагают большой выбор фермерских товаров
25 октября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KLXsk
Если вы ищете место, где можно купить по-настоящему качественную и вкусную молочную продукцию, загляните на Эко-Ярмарку "На Взлетной" в Барнауле. Здесь можно купить молоко и молочные продукты от местных фермерских хозяйств и молочных комбинатов. В ассортименте – сыры, изготовленные по традиционным французским, итальянским, белорусским и алтайским технологиям. Для любителей действительно свежего продукта – молоко на розлив от Экспериментального Сыродельного завода.
Эко-Ярмарка "На Взлетной" в Барнауле – это просторная торгово-выставочная площадка, расположенная в центре Индустриального района на площади 10 000 кв. метров.
Здесь вы найдете большой выбор товаров алтайских, сибирских и белорусских производителей: от нежной рикотты и ароматного камамбера до изысканных сыров с плесенью и традиционной "Косички". А еще – свежее сливочное масло, нежный творог, густую сметану и ароматное молоко на розлив. Кроме того, на ярмарке представлен большой выбор других экотоваров: мясные деликатесы, свежие овощи и фрукты, мед, выпечка и многое другое.
Почему стоит посетить Эко-Ярмарку "На Взлетной"?
- Богатый выбор: на Эко-Ярмарке предлагают свои товары более 20 производителей молочной продукции.
- Современная инфраструктура: ярмарка оснащена всем необходимым для удобных покупок – просторная парковка, терминалы для оплаты картой, тележки для продуктов и доставка на дом.
- Качество проверено временем: в 2018 году Эко-Ярмарка "На Взлетной" получила диплом победителя в номинации "Лучшая ярмарка" на всероссийском конкурсе "Торговля России".
- Доступные цены: натуральные и свежие продукты здесь можно приобрести по разумной цене.
- Контроль качества: все товары проходят проверку, что обеспечивает их свежесть и безопасность.
Эко-Ярмарка "На Взлетной"
Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 2к
График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
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11:51:35 25-10-2024
опять этот сыр, который тает. а можно нормальный, чтобы пожевать немного?
13:11:20 25-10-2024
.. и продавцам перчатки надеть, как положено при работе с весовым товаром
14:20:58 25-10-2024
да и цены уже пора в мг писать, чтобы народ не пугать