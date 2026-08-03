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"Пряничные" высотки на холме. Необычные ракурсы нового квартала в Южном в Барнауле

Фотозарисовки ярких новостроек краевой столицы

03 августа 2026, 07:00, ИА Амител

Новостройки в поселке Южном / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На въезде в барнаульский поселок Южный вырос новый жилой квартал, который сложно не заметить. Яркие высотки стоят на возвышенности и видны за несколько километров. На фоне малоэтажной застройки они выглядят почти как местный "Москва-Сити" — плотный силуэт домов поднимается над окрестностями и сразу притягивает взгляд.

Корпуса расположены близко друг к другу, благодаря чему между ними возникают необычные перспективы. Голубые, терракотовые и бежевые фасады напоминают пряничные домики, собранные в один большой архитектурный ансамбль.

Особенно выразительно квартал смотрится в деталях. Одинаковые балконы, ряды окон и ажурные корзины для кондиционеров складываются в строгий геометрический ритм. Повторяющиеся элементы то уходят вверх, то пересекаются в кадре, создавая почти абстрактные композиции.

Как новый квартал выглядит вблизи и какие необычные ракурсы можно найти между его высотками — смотрите в нашем фоторепортаже.

Новостройки в поселке Южном / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул недвижимость фоторепортажи
       

Комментарии 49

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Гость

07:08:18 03-08-2026

Изуродовали Южный .
Гетто какое то .

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таки да.

07:28:27 03-08-2026

Гость (07:08:18 03-08-2026) Изуродовали Южный . Гетто какое то . ... просто земли в городке, крае, Сибири мало-вот и лепят М..-сити.
с оттенком.

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Гость

07:52:57 03-08-2026

таки да. (07:28:27 03-08-2026) просто земли в городке, крае, Сибири мало-вот и лепят М..-си... Дак а как там жить то ?
Там стены со спичечный коробок ватой обтянуты и покрашены.
Окна в окна смотрят .
Лес точно загадят когда эта резервация заселится.

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таки да.

08:29:01 03-08-2026

Гость (07:52:57 03-08-2026) Дак а как там жить то ?Там стены со спичечный коробок ва... ночевать.
жить-на работе.

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Гость

09:01:00 03-08-2026

Гость (07:52:57 03-08-2026) Дак а как там жить то ?Там стены со спичечный коробок ва... Еще не всё распродали, так что не скоро заселятся.

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Гость

09:35:51 03-08-2026

Гость (09:01:00 03-08-2026) Еще не всё распродали, так что не скоро заселятся.... Там уже машины парковать негде , уже обочина заствлена. Это сигнал ДПС .

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Гость

07:48:54 03-08-2026

Интересно, что в головах у тех кто это проектировал и согласовывал?

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Гость

10:00:50 03-08-2026

Гость (07:48:54 03-08-2026) Интересно, что в головах у тех кто это проектировал и соглас... А что в головах тех кто там покупал?
Всем должно быть понятно что 2000+ квартир на участке 200*150 метров - это не нормально.
Там четверть квартир заселены и уже войны за парковаи

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Гость

13:17:55 03-08-2026

Гость (10:00:50 03-08-2026) А что в головах тех кто там покупал?Всем должно быть пон... Если война идёт за парковки то пусть покупают подземный паркинг он только в третей очереди есть. Изначально планировался во второй и третей очереди. Или вмогоуровневом стоящем гороже. Но цены конские и не по корману ипотечникам и обычным среднестатистическим людям. Цены от 900 тысяч рублей и до 1,5 млн. Рублей. Может цены сейчас выше это цегы были года 2 назад.

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Гость

15:33:59 03-08-2026

Гость (13:17:55 03-08-2026) Если война идёт за парковки то пусть покупают подземный парк... Езди на автобусе раз не по карману. Или арендуй

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Гость

07:58:54 03-08-2026

Проезжаю мимо каждый день и смотрю на это с содроганием. Зачем же так изуродовали поселок?

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Сергей

08:17:15 03-08-2026

Согласен, очень убого смотрится...Кто дал добро на это, руки оторвать..

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Гость

15:11:19 03-08-2026

Сергей (08:17:15 03-08-2026) Согласен, очень убого смотрится...Кто дал добро на это, руки... Лучше башку.

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Гость

08:32:27 03-08-2026

А квартал Вышка? Это вообще, как тюремный двор! Под ретрансляторами! ))))

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Гость

18:53:02 04-08-2026

Гость (08:32:27 03-08-2026) А квартал Вышка? Это вообще, как тюремный двор! Под ретрансл... А там цены-то гораздо выше!!!Сколько бы не писали о новых застройках,люди всегда не довольны.Хоть бы чему- то народ радовался.Речной строят,Сахаров,Вышка,Колумб и т.д.можно называть много кварталов,и абсолютно все не довольны.Скажите спасибо(это не лично вам),что при строительстве на Южном лес не вырубили,а застроили пустырь

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Гость

14:16:11 11-08-2026

Гость (18:53:02 04-08-2026) А там цены-то гораздо выше!!!Сколько бы не писали о новых за... Какой еще пустырь? Это роща была очень милая с аллеей из ирги которая шла к лыжной базе.

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Гость

08:32:54 03-08-2026

"...между ними возникают необычные перспективы.." ... в окнах соседних домов!!! :)

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Трагати

08:45:40 03-08-2026

малоэтажная америка - домик со вторым светом, меленький белых забор и лужайка с гортензиями.
это если бы вы хотели повышать рождаемостью.

а вы - людей загоняете в бетонные человейники, сроком на 30 лет, где соседу, в доме напротив, можно ...показывать.

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Гость

09:51:20 03-08-2026

Трагати (08:45:40 03-08-2026) малоэтажная америка - домик со вторым светом, меленький белы... Тебя лично кто куда загоняет? Хочешь квартиру бери, хочешь дом, малоэтажного строительства в пригороде десятки тыщ м2 строится... Но про Америку тебе-то точно все известно.

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Трагати

10:17:24 03-08-2026

Гость (09:51:20 03-08-2026) Тебя лично кто куда загоняет? Хочешь квартиру бери, хочешь д...
не желают люди покупать клетушку в человейнике, втридорога, как и круглогодичную дачу, без инфраструктуры, по цене двухкомнатной квартиры, в центре.
понимаю ваше раздражение этим

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Гость

10:27:33 03-08-2026

Трагати (10:17:24 03-08-2026) не желают люди покупать клетушку в человейнике, втридоро... Тебе откуда ведомо, что люди покупают, а что нет? Какого лешего ты за всех говоришь? О каком таком великолепном центре вещаешь, где можно увидеть хотя бы половину того, какое благоустройство общественных мест делают в новых кварталах Союз, ЖИ, Адалин?

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интересно.

11:32:06 03-08-2026

Гость (10:27:33 03-08-2026) Тебе откуда ведомо, что люди покупают, а что нет? Какого леш... это обёртка-блестящая.

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Фальконке

08:53:34 03-08-2026

опять местные знатоки разгундосились. Краше хрущевки ничего не видели, слаще морковки ничего не ели

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Гость

09:57:41 03-08-2026

Фальконке (08:53:34 03-08-2026) опять местные знатоки разгундосились. Краше хрущевки ничего ... Вот как раз в хрущах напротив жить и лучше и спокойнее. Слышимость минимум , лифтов нет, перфораторы не дужжат , соседи все пенсы или алкаши - т е спокойные.
Много зелени , высоких деревьев, много простоанство и малая плотность жителей.
А тут еще лет 5 будут молотками по стенам ремонт бить, если стена не вывалтся.
И про морковку... Для зайцев слаще морковки нету ничего

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Гость

10:32:43 03-08-2026

Гость (09:57:41 03-08-2026) Вот как раз в хрущах напротив жить и лучше и спокойнее. Слыш... Только теперь дворы хрущевок напротив будут заставлены машинами счастливых обладателей новостроек. Так что соседним хрущевкам тоже не позавидуешь

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Гость

12:47:18 03-08-2026

Гость (10:32:43 03-08-2026) Только теперь дворы хрущевок напротив будут заставлены машин... Шлагбаумы установят и осадят залетных

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Гость

10:03:28 03-08-2026

Фальконке (08:53:34 03-08-2026) опять местные знатоки разгундосились. Краше хрущевки ничего ... В хрущевках лучше, факт.
И с парковками, и с плотностью населения, и с зеленью. А еще с садиками и школами.
Как там в гетто с садиками, расскажите?

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Гость

10:32:36 03-08-2026

Гость (10:03:28 03-08-2026) В хрущевках лучше, факт.И с парковками, и с плотностью н... в ваши хрущевские садики будем водить, паркуясь по диагонали "на пару мин" в ваших просторных благоустроенных дворах

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таки да.

11:36:53 03-08-2026

Гость (10:32:36 03-08-2026) в ваши хрущевские садики будем водить, паркуясь по диагонали... час на дорогу на работу/с работы.
час в детский сад/школу за ребёнком.
сколько остаётся на,, уютную южную квартиру, в свечке с видом на окно соседа".

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123

09:47:22 03-08-2026

Изуродовали Южный? А он был, конечно, великолепным с тз архитектуры и самое главное самобытным, нигде такого архитектурного ансамбля не наблюдал. Застроили, очистили ..вноовраг, которые местные дачники давно превратили в мусорную свалку, сделали невиданно для Южного благоустройство придомовых территорий, куда половина Южного приходит посмотреть и полазить..., но нет... не то..

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Гость

12:53:42 03-08-2026

123 (09:47:22 03-08-2026) Изуродовали Южный? А он был, конечно, великолепным с тз архи... Да поняли что ты там халупу взял. Щас фасад выцветет на солнце,площадки онжедетки ушатают,подъезды подустанут и всё вернется к привычному состоянию. Останется лишь конура в сверхплотном человейнике. Процентов 40 квартир будет съемных с перелетными птицами-жильцами которым плевать на дом и что с ним происходит. По любому вопросу активисты замучаются пыль глотать бегая собирая бланки с каждого собственника

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Гость

14:25:03 11-08-2026

Наифг вы нужны смотреть на вас. Стараюсь даже глаза закрывать когда мимо этого убожества еду.

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Гость

10:13:46 03-08-2026

Страшно подумать, что будет, если зимой сосульки с балконов на прохожих начнут падать с такой высоты. Да и просто снег с них на кого и куда сбрасывать? Ведь строят по тем же проектам, что и китайцы у себя в субтропиках.

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Гость

12:04:52 03-08-2026

Гость (10:13:46 03-08-2026) Страшно подумать, что будет, если зимой сосульки с балконов ... на соседние дачные участки, не переживайте

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Гость

10:39:18 03-08-2026

Гетто построили, к чему эти дешевые дифирамбы?

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Юженский скуф

11:03:44 03-08-2026

Лучше бы сделали там парк и велосипедные дорожки, разные скейт зоны и площадки для спорта. Рощу можно было сделать очень красивым местом для проведения досуга. А в итоге построили убожество. Это памятники человеческой глупости и бездарности. Вот такие 24 этажные надгробия здравому смыслу и удобству.

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Гость

11:03:45 03-08-2026

Я вот не знаю куда смотрит администрация , но на месте стадиона нужно построить 40каэтажку.
А то заколебали эти пенсионеры по утрам , бегают со своим палками.
Их там человек 20 от силы пробежит , а такая территория простаивает .

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Гость

11:40:58 03-08-2026

В советские времена Южный был раем, правда отдаленным, туда ездили на шоппинг и завидовали лесу, тишине, пению птиц

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Гость

12:05:32 03-08-2026

Гость (11:40:58 03-08-2026) В советские времена Южный был раем, правда отдаленным, туда ... Шоппинг? Поподробнее, пожалуйста

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Гость

17:28:24 03-08-2026

Гость (12:05:32 03-08-2026) Шоппинг? Поподробнее, пожалуйста... Что непонятного?
Снабжение Южного было гораздо лучше из-за завода. Вот и ездили туда за дефицитом .
При прочих +ах в СССР был большой дефицит ТНП. В школе не проходят это?

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Гость

12:44:35 04-08-2026

Гость (17:28:24 03-08-2026) Что непонятного?Снабжение Южного было гораздо лучше из-з... Да я просто родился и вырос на Южном.
Был такой же умеренный дефицит как в и городе.
За ручным пышным хлебом катались в Затон в пекарню.
На старый базар за мясом и фруктами, в перестройку и шмотками.
Разве что мопед Карпаты-2 урвали внезапно с Культтоварах, тогда их, примерно в 1988 году, привезли штук 15-20. Стайками катались.

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Гость

12:03:15 03-08-2026

На а вито 60 объявлений о продаже квартир в этом квартале.
Налетай, торопись!

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Гость

13:59:50 03-08-2026

Какой ужас! Это преступление перед городом и человечеством. Прости нас, Барнаул!

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Гость

15:40:41 03-08-2026

Гость (13:59:50 03-08-2026) Какой ужас! Это преступление перед городом и человечеством. ... Интересно, как будут сносить и расселять эти свечки через условные 50 лет?

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Гость

16:17:33 03-08-2026

Гость (15:40:41 03-08-2026) Интересно, как будут сносить и расселять эти свечки через ус... Такое сносить только взрывами, как в Китае

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Элен без ребят

13:27:43 06-08-2026

Гость (15:40:41 03-08-2026) Интересно, как будут сносить и расселять эти свечки через ус... да через какие 50, вы что))
нью- горожане ещё ипотеку не успеют выплатить

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Вячеслав

17:25:11 03-08-2026

Комментарий по теме статьи: ракурсы действительно интересные, фото достойные

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Гость

12:46:05 04-08-2026

Вячеслав (17:25:11 03-08-2026) Комментарий по теме статьи: ракурсы действительно интересные... Кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку )))

На авито интересно фото смотреть продаваемых квартир, на иных фото из окна видны только окна дома напротив.

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Элен без ребят

13:29:21 06-08-2026

паничка начинается только от фоток, а в реальности там адЪ

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