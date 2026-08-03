"Пряничные" высотки на холме. Необычные ракурсы нового квартала в Южном в Барнауле

Фотозарисовки ярких новостроек краевой столицы

03 августа 2026, 07:00, ИА Амител

Новостройки в поселке Южном / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На въезде в барнаульский поселок Южный вырос новый жилой квартал, который сложно не заметить. Яркие высотки стоят на возвышенности и видны за несколько километров. На фоне малоэтажной застройки они выглядят почти как местный "Москва-Сити" — плотный силуэт домов поднимается над окрестностями и сразу притягивает взгляд.

Корпуса расположены близко друг к другу, благодаря чему между ними возникают необычные перспективы. Голубые, терракотовые и бежевые фасады напоминают пряничные домики, собранные в один большой архитектурный ансамбль.

Особенно выразительно квартал смотрится в деталях. Одинаковые балконы, ряды окон и ажурные корзины для кондиционеров складываются в строгий геометрический ритм. Повторяющиеся элементы то уходят вверх, то пересекаются в кадре, создавая почти абстрактные композиции.

Как новый квартал выглядит вблизи и какие необычные ракурсы можно найти между его высотками — смотрите в нашем фоторепортаже.

Новостройки в поселке Южном / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru