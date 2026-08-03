"Пряничные" высотки на холме. Необычные ракурсы нового квартала в Южном в Барнауле
Фотозарисовки ярких новостроек краевой столицы
03 августа 2026, 07:00, ИА Амител
На въезде в барнаульский поселок Южный вырос новый жилой квартал, который сложно не заметить. Яркие высотки стоят на возвышенности и видны за несколько километров. На фоне малоэтажной застройки они выглядят почти как местный "Москва-Сити" — плотный силуэт домов поднимается над окрестностями и сразу притягивает взгляд.
Корпуса расположены близко друг к другу, благодаря чему между ними возникают необычные перспективы. Голубые, терракотовые и бежевые фасады напоминают пряничные домики, собранные в один большой архитектурный ансамбль.
Особенно выразительно квартал смотрится в деталях. Одинаковые балконы, ряды окон и ажурные корзины для кондиционеров складываются в строгий геометрический ритм. Повторяющиеся элементы то уходят вверх, то пересекаются в кадре, создавая почти абстрактные композиции.
Как новый квартал выглядит вблизи и какие необычные ракурсы можно найти между его высотками — смотрите в нашем фоторепортаже.
07:08:18 03-08-2026
Изуродовали Южный .
Гетто какое то .
07:28:27 03-08-2026
Гость (07:08:18 03-08-2026) Изуродовали Южный . Гетто какое то . ... просто земли в городке, крае, Сибири мало-вот и лепят М..-сити.
с оттенком.
07:52:57 03-08-2026
таки да. (07:28:27 03-08-2026) просто земли в городке, крае, Сибири мало-вот и лепят М..-си... Дак а как там жить то ?
Там стены со спичечный коробок ватой обтянуты и покрашены.
Окна в окна смотрят .
Лес точно загадят когда эта резервация заселится.
08:29:01 03-08-2026
Гость (07:52:57 03-08-2026) Дак а как там жить то ?Там стены со спичечный коробок ва... ночевать.
жить-на работе.
09:01:00 03-08-2026
Гость (07:52:57 03-08-2026) Дак а как там жить то ?Там стены со спичечный коробок ва... Еще не всё распродали, так что не скоро заселятся.
09:35:51 03-08-2026
Гость (09:01:00 03-08-2026) Еще не всё распродали, так что не скоро заселятся.... Там уже машины парковать негде , уже обочина заствлена. Это сигнал ДПС .
07:48:54 03-08-2026
Интересно, что в головах у тех кто это проектировал и согласовывал?
10:00:50 03-08-2026
Гость (07:48:54 03-08-2026) Интересно, что в головах у тех кто это проектировал и соглас... А что в головах тех кто там покупал?
Всем должно быть понятно что 2000+ квартир на участке 200*150 метров - это не нормально.
Там четверть квартир заселены и уже войны за парковаи
13:17:55 03-08-2026
Гость (10:00:50 03-08-2026) А что в головах тех кто там покупал?Всем должно быть пон... Если война идёт за парковки то пусть покупают подземный паркинг он только в третей очереди есть. Изначально планировался во второй и третей очереди. Или вмогоуровневом стоящем гороже. Но цены конские и не по корману ипотечникам и обычным среднестатистическим людям. Цены от 900 тысяч рублей и до 1,5 млн. Рублей. Может цены сейчас выше это цегы были года 2 назад.
15:33:59 03-08-2026
Гость (13:17:55 03-08-2026) Если война идёт за парковки то пусть покупают подземный парк... Езди на автобусе раз не по карману. Или арендуй
07:58:54 03-08-2026
Проезжаю мимо каждый день и смотрю на это с содроганием. Зачем же так изуродовали поселок?
08:17:15 03-08-2026
Согласен, очень убого смотрится...Кто дал добро на это, руки оторвать..
15:11:19 03-08-2026
Сергей (08:17:15 03-08-2026) Согласен, очень убого смотрится...Кто дал добро на это, руки... Лучше башку.
08:32:27 03-08-2026
А квартал Вышка? Это вообще, как тюремный двор! Под ретрансляторами! ))))
18:53:02 04-08-2026
Гость (08:32:27 03-08-2026) А квартал Вышка? Это вообще, как тюремный двор! Под ретрансл... А там цены-то гораздо выше!!!Сколько бы не писали о новых застройках,люди всегда не довольны.Хоть бы чему- то народ радовался.Речной строят,Сахаров,Вышка,Колумб и т.д.можно называть много кварталов,и абсолютно все не довольны.Скажите спасибо(это не лично вам),что при строительстве на Южном лес не вырубили,а застроили пустырь
14:16:11 11-08-2026
Гость (18:53:02 04-08-2026) А там цены-то гораздо выше!!!Сколько бы не писали о новых за... Какой еще пустырь? Это роща была очень милая с аллеей из ирги которая шла к лыжной базе.
08:32:54 03-08-2026
"...между ними возникают необычные перспективы.." ... в окнах соседних домов!!! :)
08:45:40 03-08-2026
малоэтажная америка - домик со вторым светом, меленький белых забор и лужайка с гортензиями.
это если бы вы хотели повышать рождаемостью.
а вы - людей загоняете в бетонные человейники, сроком на 30 лет, где соседу, в доме напротив, можно ...показывать.
09:51:20 03-08-2026
Трагати (08:45:40 03-08-2026) малоэтажная америка - домик со вторым светом, меленький белы... Тебя лично кто куда загоняет? Хочешь квартиру бери, хочешь дом, малоэтажного строительства в пригороде десятки тыщ м2 строится... Но про Америку тебе-то точно все известно.
10:17:24 03-08-2026
Гость (09:51:20 03-08-2026) Тебя лично кто куда загоняет? Хочешь квартиру бери, хочешь д...
не желают люди покупать клетушку в человейнике, втридорога, как и круглогодичную дачу, без инфраструктуры, по цене двухкомнатной квартиры, в центре.
понимаю ваше раздражение этим
10:27:33 03-08-2026
Трагати (10:17:24 03-08-2026) не желают люди покупать клетушку в человейнике, втридоро... Тебе откуда ведомо, что люди покупают, а что нет? Какого лешего ты за всех говоришь? О каком таком великолепном центре вещаешь, где можно увидеть хотя бы половину того, какое благоустройство общественных мест делают в новых кварталах Союз, ЖИ, Адалин?
11:32:06 03-08-2026
Гость (10:27:33 03-08-2026) Тебе откуда ведомо, что люди покупают, а что нет? Какого леш... это обёртка-блестящая.
08:53:34 03-08-2026
опять местные знатоки разгундосились. Краше хрущевки ничего не видели, слаще морковки ничего не ели
09:57:41 03-08-2026
Фальконке (08:53:34 03-08-2026) опять местные знатоки разгундосились. Краше хрущевки ничего ... Вот как раз в хрущах напротив жить и лучше и спокойнее. Слышимость минимум , лифтов нет, перфораторы не дужжат , соседи все пенсы или алкаши - т е спокойные.
Много зелени , высоких деревьев, много простоанство и малая плотность жителей.
А тут еще лет 5 будут молотками по стенам ремонт бить, если стена не вывалтся.
И про морковку... Для зайцев слаще морковки нету ничего
10:32:43 03-08-2026
Гость (09:57:41 03-08-2026) Вот как раз в хрущах напротив жить и лучше и спокойнее. Слыш... Только теперь дворы хрущевок напротив будут заставлены машинами счастливых обладателей новостроек. Так что соседним хрущевкам тоже не позавидуешь
12:47:18 03-08-2026
Гость (10:32:43 03-08-2026) Только теперь дворы хрущевок напротив будут заставлены машин... Шлагбаумы установят и осадят залетных
10:03:28 03-08-2026
Фальконке (08:53:34 03-08-2026) опять местные знатоки разгундосились. Краше хрущевки ничего ... В хрущевках лучше, факт.
И с парковками, и с плотностью населения, и с зеленью. А еще с садиками и школами.
Как там в гетто с садиками, расскажите?
10:32:36 03-08-2026
Гость (10:03:28 03-08-2026) В хрущевках лучше, факт.И с парковками, и с плотностью н... в ваши хрущевские садики будем водить, паркуясь по диагонали "на пару мин" в ваших просторных благоустроенных дворах
11:36:53 03-08-2026
Гость (10:32:36 03-08-2026) в ваши хрущевские садики будем водить, паркуясь по диагонали... час на дорогу на работу/с работы.
час в детский сад/школу за ребёнком.
сколько остаётся на,, уютную южную квартиру, в свечке с видом на окно соседа".
09:47:22 03-08-2026
Изуродовали Южный? А он был, конечно, великолепным с тз архитектуры и самое главное самобытным, нигде такого архитектурного ансамбля не наблюдал. Застроили, очистили ..вноовраг, которые местные дачники давно превратили в мусорную свалку, сделали невиданно для Южного благоустройство придомовых территорий, куда половина Южного приходит посмотреть и полазить..., но нет... не то..
12:53:42 03-08-2026
123 (09:47:22 03-08-2026) Изуродовали Южный? А он был, конечно, великолепным с тз архи... Да поняли что ты там халупу взял. Щас фасад выцветет на солнце,площадки онжедетки ушатают,подъезды подустанут и всё вернется к привычному состоянию. Останется лишь конура в сверхплотном человейнике. Процентов 40 квартир будет съемных с перелетными птицами-жильцами которым плевать на дом и что с ним происходит. По любому вопросу активисты замучаются пыль глотать бегая собирая бланки с каждого собственника
14:25:03 11-08-2026
Наифг вы нужны смотреть на вас. Стараюсь даже глаза закрывать когда мимо этого убожества еду.
10:13:46 03-08-2026
Страшно подумать, что будет, если зимой сосульки с балконов на прохожих начнут падать с такой высоты. Да и просто снег с них на кого и куда сбрасывать? Ведь строят по тем же проектам, что и китайцы у себя в субтропиках.
12:04:52 03-08-2026
Гость (10:13:46 03-08-2026) Страшно подумать, что будет, если зимой сосульки с балконов ... на соседние дачные участки, не переживайте
10:39:18 03-08-2026
Гетто построили, к чему эти дешевые дифирамбы?
11:03:44 03-08-2026
Лучше бы сделали там парк и велосипедные дорожки, разные скейт зоны и площадки для спорта. Рощу можно было сделать очень красивым местом для проведения досуга. А в итоге построили убожество. Это памятники человеческой глупости и бездарности. Вот такие 24 этажные надгробия здравому смыслу и удобству.
11:03:45 03-08-2026
Я вот не знаю куда смотрит администрация , но на месте стадиона нужно построить 40каэтажку.
А то заколебали эти пенсионеры по утрам , бегают со своим палками.
Их там человек 20 от силы пробежит , а такая территория простаивает .
11:40:58 03-08-2026
В советские времена Южный был раем, правда отдаленным, туда ездили на шоппинг и завидовали лесу, тишине, пению птиц
12:05:32 03-08-2026
Гость (11:40:58 03-08-2026) В советские времена Южный был раем, правда отдаленным, туда ... Шоппинг? Поподробнее, пожалуйста
17:28:24 03-08-2026
Гость (12:05:32 03-08-2026) Шоппинг? Поподробнее, пожалуйста... Что непонятного?
Снабжение Южного было гораздо лучше из-за завода. Вот и ездили туда за дефицитом .
При прочих +ах в СССР был большой дефицит ТНП. В школе не проходят это?
12:44:35 04-08-2026
Гость (17:28:24 03-08-2026) Что непонятного?Снабжение Южного было гораздо лучше из-з... Да я просто родился и вырос на Южном.
Был такой же умеренный дефицит как в и городе.
За ручным пышным хлебом катались в Затон в пекарню.
На старый базар за мясом и фруктами, в перестройку и шмотками.
Разве что мопед Карпаты-2 урвали внезапно с Культтоварах, тогда их, примерно в 1988 году, привезли штук 15-20. Стайками катались.
12:03:15 03-08-2026
На а вито 60 объявлений о продаже квартир в этом квартале.
Налетай, торопись!
13:59:50 03-08-2026
Какой ужас! Это преступление перед городом и человечеством. Прости нас, Барнаул!
15:40:41 03-08-2026
Гость (13:59:50 03-08-2026) Какой ужас! Это преступление перед городом и человечеством. ... Интересно, как будут сносить и расселять эти свечки через условные 50 лет?
16:17:33 03-08-2026
Гость (15:40:41 03-08-2026) Интересно, как будут сносить и расселять эти свечки через ус... Такое сносить только взрывами, как в Китае
13:27:43 06-08-2026
Гость (15:40:41 03-08-2026) Интересно, как будут сносить и расселять эти свечки через ус... да через какие 50, вы что))
нью- горожане ещё ипотеку не успеют выплатить
17:25:11 03-08-2026
Комментарий по теме статьи: ракурсы действительно интересные, фото достойные
12:46:05 04-08-2026
Вячеслав (17:25:11 03-08-2026) Комментарий по теме статьи: ракурсы действительно интересные... Кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку )))
На авито интересно фото смотреть продаваемых квартир, на иных фото из окна видны только окна дома напротив.
13:29:21 06-08-2026
паничка начинается только от фоток, а в реальности там адЪ