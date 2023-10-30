Психологическую поддержку можно получить в Барнауле бесплатно и анонимно

На телефоне дежурят медицинские психологи, психотерапевты и психиатры

30 октября 2023, 15:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайской краевой психиатрической больнице им. Ю.К. Эрдмана работает круглосуточный телефон доверия. Каждый позвонивший может получить квалифицированную психологическую помощь бесплатно.

Дежурство на телефоне доверия круглосуточно ведут медицинские психологи, психотерапевты и психиатры.

"В первую очередь, нам звонят пациенты больницы, чтобы проконсультироваться по поводу режима приема препаратов или в случае ухудшения состояния. Сразу скажу, что по телефону назначить препарат или скорректировать лечение нельзя. Мы можем только дать совет, какую дозу принять, если вдруг стало хуже, или чем заменить препарат, которого нет в аптеке. Но чаще всего в таких случаях мы рекомендуем лично обратиться к врачу", – рассказала врач-психотерапевт АККПБ им. Ю.К. Эрдмана Екатерина Белянинова.

Вторая категория звонков – люди, переживающие сильный стресс, справиться самостоятельно с которым не могут. Чаще всего цель таких звонков – просто поговорить.

В отдельную категорию специалисты вынесли самые страшные – "суицидальные звонки".

"У телефона доверия две задачи. Первая – выслушать человека, чтобы у него снизилась актуальность переживаний, вторая – изменить его состояние, снять напряжение. Мы часто помогаем переключить внимание с каких-то нерешаемых проблем на те, которые человек решить в состоянии", – отмечает доктор Белянинова.

Также на телефон доверия могут обратиться люди, которые подозревают, что с их психическим здоровьем что-то не так.

Круглосуточный анонимный телефон доверия психологической кризисной службы АККПБ им. Эрдмана: +7 (3852) 66-86-88.