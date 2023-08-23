За длинными рублями. Путин предложил изменить финансовую политику в стране

Президент России выразил оптимизм в отношении экономики и беспокойство насчет демографии

23 августа 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Основная часть выступления президента России Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам была посвящена экономике и социальным вопросам, которые в нынешней ситуации неизменно приобретают политической значимостью.

Путин сообщил, что, несмотря на мрачные прогнозы как некоторых российских наблюдателей, так и западных, по итогам 2022 года Россия по-прежнему входит в число мировых экономических лидеров.

Германия осталась позади

"Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали да и до сих пор звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных экспертов, Россия по итогам 2022 года ... вошла в пятёрку крупнейших экономик мира", - заявил российский лидер.

Он отметил, что, согласно данным Всемирного банка, Россия обогнала ФРГ по паритету покупательной способности, по объёму экономики", назвав это "одним из важнейших показателей".

Путин признал, что "несколько месяцев в середине прошлого года были крайне сложными для российских предпринимателей, компаний". Однако "уже с третьего квартала в России наметился экономический рост, и сейчас его темпы довольно устойчивы", подчеркнул президент РФ.

Из важнейших экономических показателей Путин выделил рост ВВП на 4,9 процента во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Он выразил удовлетворение, что более высокими темпами отмечен подъем отраслей, не связанных с добычей природных ресурсов, в том числе нефти и газа.

"Если в целом промышленное производство во втором квартале выросло на 6,3 процента, то обрабатывающие производства выросли на 11,3", - сообщил Путин и отметил важность сохранения такой отраслевой динамики.

Запад нам помог. Занять ниши

В то же время президент заметил, что российские производители активно занимают новые места на отечественном рынке, включая те, что оставили западные компании. При этом он подтвердил приверженность нынешней экономической модели, заметив, что "масштабные вложения государства в инфраструктуру, капитальные объекты <…> стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса".

Глава государства также засвидетельствовал то, о чем в последнее время писали и говорили общественно-политические эксперты: разворот отечественной экономики (которая тянет за собой политику) на восток. Он сообщил, что в первом полугодии 2023-го российский торговый оборот с государствами-членами АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) увеличился на 10,2 процента, а со странами ЕвразЭС (Евразийского экономического сотрудничества) за этот период вырос на 14,3 процента.

Путин отметил постепенный отказ от недружественных валют во внешней торговле - "за полтора года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое – с 12 до 42 процентов, а если считать вместе с валютами дружественных стран, то эта доля достигает 70 процентов". Причем логистические коридоры он призвал развивать на азово-черноморском, восточном и южном направлениях.

Коснувшись вопросов подготовки кадров для промышленности, получения рабочих специальностей, президент страны связал ее с обретением страной технологического суверенитета.

Другим важнейшим экономическим направлением он назвал создание в экономике, банковской системе так называемых длинных денег - "ресурса для финансирования масштабных комплексных проектов, рассчитанных на длительный срок окупаемости". Это заявление, пожалуй, можно назвать радикальной экономической инициативой Путина, поскольку отчасти подвергает ревизии прежнюю политику финансового блока исполнительной власти страны. Для привлечения средств в экономику с 1 января 2024 года начнёт действовать программа добровольных сбережений граждан, это позволит людям создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.

Что касается волатильности, колебания рублевого курса, то правительству и Центробанку поручено более активно использовать имеющиеся инструменты для стабилизации курса, а также ограничивать отток капиталов.

Силуанов предложил обмен разблокировками

Путин выразил надежду на сохранение высоких темпов строительства жилья в стране, опережающее развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, значительной рост строительства медицинских и образовательных учреждений.

Российский лидер признал сложную демографическую ситуацию (в стране рождается детей меньше, чем год назад) в стране и поручил правительству подготовить предложения для ее улучшения.

"Задача, действительно, стоит так, что нужно дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности поддержать, объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации", - сказал Владимир Путин.

Важное заявление сделал и глава минфина Антон Силуанов, заявивший о возможности обмена замороженных на Западе активов граждан РФ на активы иностранных инвесторов, аккумулированных на счетах типа С. Свои предложения, в частности проект указа, минфин и ЦБ представят президенту, сообщает ТАСС.

В ходе заседания лидер организации "ОПОРА России" Александр Калинин затронул тему дополнительных кредитных средств для регионов. Президент РФ сказал, что "средства в целом есть, это вопрос не только проработки с ведомствами и с регионами, которые теряют определенные деньги, но и … с финансовыми властями, потому что здесь возникают вопросы макроэкономической стабильности", сообщает РИА "Новости".

Политолог Сергей Марков выделил в своем телеграмм-канале слова Путина о том, что наша страна по экономике обогнала Германию и вышла на 5 место в мире по итогам 2022 года.