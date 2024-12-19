Путин: перенос компаний и органов власти в регионы ускорит их развитие
Такая мера станет стимулом для регионального развития
19 декабря 2024, 17:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин на прямой линии выступил за перевод головных офисов крупных компаний в регионы страны.
Такая мера, по его мнению, поможет перенести туда выплаты налогов и станет стимулом для регионального развития.
"Будем обязательно работать и над тем, чтобы крупные компании и некоторые другие органы власти и управления перемещались в другие регионы", – заявил президент.
Путин отметил, что данная инициатива может быть применима не только к бизнесу, но и к органам государственной власти.
Это, по его мнению, должно создать дополнительные возможности для экономического и социального развития регионов, укрепления их финансовой устойчивости.
09:33:52 20-12-2024
Владимир Владимирович, перенесите, пожалуйста, в Барнаул Министерство Энергетики! Так хочется, чуть ближе стать к энергоносителям- нефти и газу :)
21:56:18 20-12-2024
Гость (09:33:52 20-12-2024) Владимир Владимирович, перенесите, пожалуйста, в Барнаул Мин... может еще минфин?