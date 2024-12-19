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Путин: перенос компаний и органов власти в регионы ускорит их развитие

Такая мера станет стимулом для регионального развития

19 декабря 2024, 17:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин на прямой линии выступил за перевод головных офисов крупных компаний в регионы страны.

Такая мера, по его мнению, поможет перенести туда выплаты налогов и станет стимулом для регионального развития.

"Будем обязательно работать и над тем, чтобы крупные компании и некоторые другие органы власти и управления перемещались в другие регионы", – заявил президент.

Путин отметил, что данная инициатива может быть применима не только к бизнесу, но и к органам государственной власти.

Это, по его мнению, должно создать дополнительные возможности для экономического и социального развития регионов, укрепления их финансовой устойчивости.

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

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Экономика Владимир Путин Прямая линия
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Комментарии 2

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Гость

09:33:52 20-12-2024

Владимир Владимирович, перенесите, пожалуйста, в Барнаул Министерство Энергетики! Так хочется, чуть ближе стать к энергоносителям- нефти и газу :)

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Гость

21:56:18 20-12-2024

Гость (09:33:52 20-12-2024) Владимир Владимирович, перенесите, пожалуйста, в Барнаул Мин... может еще минфин?

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