Путин: перенос компаний и органов власти в регионы ускорит их развитие

Такая мера станет стимулом для регионального развития

19 декабря 2024, 17:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин на прямой линии выступил за перевод головных офисов крупных компаний в регионы страны.

Такая мера, по его мнению, поможет перенести туда выплаты налогов и станет стимулом для регионального развития.

"Будем обязательно работать и над тем, чтобы крупные компании и некоторые другие органы власти и управления перемещались в другие регионы", – заявил президент.

Путин отметил, что данная инициатива может быть применима не только к бизнесу, но и к органам государственной власти.

Это, по его мнению, должно создать дополнительные возможности для экономического и социального развития регионов, укрепления их финансовой устойчивости.