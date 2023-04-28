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Путин подписал закон об установке диагноза "наркомания"

Теперь медосвидетельствование не является процедурой по его установлению

28 апреля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинское освидетельствование исключается из процедур для постановки диагноза "наркомания". Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по ст. 1 закона 3-ФЗ, больной наркоманией – это человек, которому поставили диагноз "наркомания" по результатам медицинского освидетельствования. При этом по ч. 1 ст. 65 закона 323-ФЗ, медосвидетельствование является совокупностью методов медосмотра и исследований, которые направлены на подтверждение такого состояния, которое влечёт за собой наступление "юридически значимых последствий".

Вместе с тем ст. 2 закона 323-ФЗ установлено, что наркомания является болезнью, которая связана с зависимостью от определённого вещества. Закон, подписанный президентом, исключает медосвидетельствование из числа процедур, которые могут установить этот диагноз.

Комментарии 2

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Владимир

23:32:12 28-04-2023

И как дальше жить? Всё пропало, колхоза нет и кони сдохли.

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Гость

09:55:40 29-04-2023

Это что же:просто медосмотр недостаточен? Необходимо к нему провести "исследования, которые направлены на подтверждение такого состояния".И что это за "исследования" ?Опрос участковым соседей,родственников и знакомых подозреваемого в употреблении наркотиков?

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