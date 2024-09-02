Бийчанин Роман Жданов завоевал золото на Паралимпиаде в Париже

26-летний спортсмен принес четвертую золотую медаль российской сборной

02 сентября 2024, 08:30, ИА Амител

Роман Жданов / Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Бийский инваспортсмен Роман Жданов завоевал золото на дистанции 150 метров комплексным плаванием на Паралимпиаде в Париже, сообщает ТАСС.

Жданов показал результат 2 минуты 23,03 секунды, с огромным отрывом опередив соперников. Второе место занял израильтянин Ами Дадаон (2 минуты 30,50 секунды), третье – мексиканец Анхель Камачо Рамирес (2 минуты 37,29 секунды).

Тем самым 26-летний спортсмен принес четвертое золото российской сборной и стал четырехкратным паралимпийским чемпионом. На Паралимпиаде в Токио в 2021 году он выигрывал три золота с мировым рекордом и две бронзы.

Роман Жданов родился 30 июня 1998 года в Горно-Алтайске. Начал заниматься спортом в 2013 году. До 9-го класса учился в школе № 10 Горно-Алтайска. Затем – в школе № 18 Бийска. Является заслуженным мастером спорта России.