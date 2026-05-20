Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в 2027 году
Российский лидер назвал председателя КНР "дорогим другом" и употребил китайскую поговорку о долгой разлуке
20 мая 2026, 13:00, ИА Амител
Президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина совершить визит в Российскую Федерацию в 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости.
«Приглашаем Вас, дорогой друг, в следующем году совершить визит в Российскую Федерацию», — сказал Путин.
В ходе переговоров российский лидер также употребил китайскую поговорку: "Не виделись день, а как будто минуло три осени".
Напомним, 19 мая Путин по приглашению Си Цзиньпина прибыл в Китай с официальным двухдневным визитом. В поездке главу государства сопровождают профильные вице-премьеры и руководители крупных российских компаний.
13:04:59 20-05-2026
А, что не в июне то на праздник, ....
15:15:36 20-05-2026
Медведь-шатун (13:04:59 20-05-2026) А, что не в июне то на праздник, ....... А в 2027 году июня и праздников не будет?