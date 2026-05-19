Путин прибыл с госвизитом в Китай
Российский президент прибыл по приглашению Си Цзиньпина
19 мая 2026, 23:08, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин начал официальный визит в Пекин по случаю 25-летия российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, передает РИА Новости.
Президент прибыл по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. 20 мая состоится торжественная церемонии встречи российской делегации на центральной площади Тяньаньмэнь. После этого пройдут переговоры Путина с китайским лидером.
По итогам встречи стороны подпишут совместные документы, лидеры выступят для СМИ. Позже Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.
Российский президент также проведет отдельную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и увидится с китайским инженером Пэн Паем, который, будучи ребенком, встречал президента России во время его первого визита в КНР в 2000 году.
Вечером 20 мая состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а финалом рабочей программы станет беседа Путина с председателем КНР за чаем. «Эта неформальная встреча будет одним из самых важных мероприятий визита, — отмечали в Кремле. — Путин и Си Цзиньпин по-дружески и откровенно смогут обсудить самые важные темы и актуальные вопросы международной повестки.
23:30:53 19-05-2026
Интересно тот факт, что сначала Трамп потом он, что-то значит?
08:01:23 20-05-2026
Гость (23:30:53 19-05-2026) Интересно тот факт, что сначала Трамп потом он, что-то значи... Это значит что он опоздал, а дядюшка Си умеет расставлять приоритеты.
09:27:18 20-05-2026
Гость (23:30:53 19-05-2026) Интересно тот факт, что сначала Трамп потом он, что-то значи... челночная дипломатия). Идет торг, разменивают проблемы на интересы.
08:15:39 20-05-2026
за обеспеченными деньгами, а не за макулатурой от цб
09:38:45 20-05-2026
Не пригласил, а вызвал.
09:49:46 20-05-2026
Гость (09:38:45 20-05-2026) Не пригласил, а вызвал.... Ага, сначала Трампа. Походу коммунисты опять в мире рулят. Всех к себе вызывает Генсек ЦК Компартии
11:53:16 20-05-2026
Гость (09:49:46 20-05-2026) Ага, сначала Трампа. Походу коммунисты опять в мире рулят. В... ну называются то коммунистами, а ведут себя по капиталистически. Так, что ничего не поменялось. У руля капиталисты. Будет грандиозный шухер.