Путин прибыл с госвизитом в Китай

Российский президент прибыл по приглашению Си Цзиньпина

19 мая 2026, 23:08, ИА Амител

Китай, флаг КНР / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Президент РФ Владимир Путин начал официальный визит в Пекин по случаю 25-летия российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, передает РИА Новости.

Президент прибыл по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. 20 мая состоится торжественная церемонии встречи российской делегации на центральной площади Тяньаньмэнь. После этого пройдут переговоры Путина с китайским лидером.

По итогам встречи стороны подпишут совместные документы, лидеры выступят для СМИ. Позже Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

Российский президент также проведет отдельную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и увидится с китайским инженером Пэн Паем, который, будучи ребенком, встречал президента России во время его первого визита в КНР в 2000 году.

Вечером 20 мая состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а финалом рабочей программы станет беседа Путина с председателем КНР за чаем. «Эта неформальная встреча будет одним из самых важных мероприятий визита, — отмечали в Кремле. — Путин и Си Цзиньпин по-дружески и откровенно смогут обсудить самые важные темы и актуальные вопросы международной повестки.