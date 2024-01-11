Путин выразил соболезнования родным умершего актера Юрия Соломина

Он назвал его смерть невосполнимой утратой для России и ее культуры

11 января 2024, 23:12, ИА Амител

Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным актера, худрука Малого театра Юрия Соломина. Как сообщает пресс-служба Кремля, он назвал его смерть невосполнимой утратой для России и ее культуры.

"Ушел из жизни великий актер, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра", – говорится в телеграмме главы государства.Путин отметил, что служение делу, внутреннее достоинство и порядочность снискали Соломину высочайшую славу и всенародную любовь.

Напомним, что о смерти Соломина стало известно 11 января. Актер скончался дома в Спиридоньевском переулке в Москве. В последнее время он регулярно обращался в больницу, в последний раз худрука Малого театра выписали из медучреждения 9 января. До этого в театре заявляли, что он перенес инсульт в легкой форме.