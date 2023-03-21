Путин заявил, что Россия поддерживает расчеты в юанях при торговле с другими странами

Глава государства уверен в развитии подобных форм расчётов между российскими партнёрами и их коллегами в третьих странах

21 марта 2023, 23:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия выступает за развитие расчётов в китайских юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.

"Мы за использование китайских юаней в расчётах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки", – сказал Путин.

Глава государства добавил, что уверен в развитии подобных форм расчётов между российскими партнёрами и их коллегами в третьих странах. Путин подчеркнул, что в российско-китайской торговле всё чаще используются национальные валюты, а две трети товарооборота между странами уже "осуществляются в рублях и юанях".