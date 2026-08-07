Пять новых машин пополнили автопарк больницы Рубцовска и сельских ФАПов

Полученный Рубцовской больницей транспорт будет задействован для обслуживания юных пациентов

07 августа 2026, 15:44, ИА Амител

Подаренные автомобили / Фото: канал Виктора Томенко в "Макс"

Медицинский автопарк Алтайского края пополнили еще пять машин. Один автомобиль направили в Детскую городскую больницу Рубцовска для работы выездной паллиативной службы, еще четыре получили фельдшерско-акушерские пункты в сельской местности. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

Новая машина в Рубцовске будет использоваться специалистами, которые оказывают помощь на дому детям с тяжелыми заболеваниями. Речь идет в том числе о пациентах с неврологическими патологиями, ДЦП, эпилепсией и врожденными пороками развития. Автомобиль позволит медикам оперативнее добираться до таких семей.

Всего в Алтайском крае сформировано 19 мобильных паллиативных бригад: 14 взрослых и пять детских. Полученный Рубцовской больницей транспорт будет задействован для обслуживания юных пациентов как самого города, так и Рубцовского округа.

Еще четыре автомобиля отправились в ФАПы сельских территорий. Собственный транспорт позволит фельдшерам добираться до жителей удаленных населенных пунктов, а также решать повседневные рабочие задачи.

«Фельдшер Мария, которая с 2020 года работает в двух ФАПах Целинного района, говорит, что теперь будет удобнее и привозить необходимые медикаменты из аптеки, и отвозить анализы пациентов», — рассказал губернатор Алтайского края.

По словам Виктора Томенко, возможность медицинских работников оперативно передвигаться между населенными пунктами напрямую связана с доступностью помощи для жителей региона вне зависимости от места их проживания.

Обновление медицинского транспорта в крае ведется уже несколько лет. За последние пять лет для учреждений здравоохранения приобрели около 200 автомобилей. Совокупные расходы на их закупку превысили 800 млн рублей.