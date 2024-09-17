"Пятерочка" обновила франчайзинговый сайт для партнеров

Здесь появился цифровизированный личный кабинет

17 сентября 2024, 17:15, ИА Амител erid: LjN8Jzjyt

Супермаркет. Семья / Фото: drobotdean / freepik.com

Торговая сеть "Пятерочка" сообщает об обновлении цифровой платформы для партнеров, открывающих магазины по франшизе. Теперь на сайте есть личный кабинет для предпринимателей. В нем представлен набор инструментов по управлению бизнесом, детализированной отчетностью и чат-ботом для решения вопросов онлайн.

Ранее сайт франчайзинга "Пятерочки" работал в основном как информационный хаб, который позволял получить общую информацию о покупке франшизы торговой сети и ее преимуществах. Доработки позволят партнерам использовать новые инструменты для управления магазином по франшизе.

Один из таких инструментов, для тех, кто только собирается стать партнером компании, используя сайт франчайзинга, – калькулятор. С его помощью можно рассчитать примерную сумму инвестиций и срок окупаемости магазина в интересующем городе.

Также появилась форма обратной связи, через которую потенциальный партнер может на старте получить варианты аренды на выбор. Либо оценку перспектив недвижимости, если она уже в собственности. Анализ проводит автоматизированная система подбора и оценки локаций, которая может предсказать, каким будет товарооборот в конкретной точке города: с вероятностью 97% он будет как в прогнозе или выше. Это очень важный этап, так как от объема товарооборота зависит ежемесячная прибыль партнера.

Получив предварительное одобрение по заявке, потенциальный франчайзи попадает на стартовый портал с полной информацией о каждом последующем шаге.

Когда магазин уже открыт, у партнера появляется доступ к личному кабинету – своеобразному онлайн-офису, в котором можно управлять работой магазина. На главную страницу автоматически подгружаются ключевые показатели бизнеса, и на основе всех составляющих рассчитывается и подсвечивается итоговая прогнозируемая прибыль за месяц. Если требуются более детализированные отчеты, то они доступны в специальном разделе.

Также функционал позволяет заказывать услуги у "Пятерочки" и отслеживать статус их предоставления: например, публикацию вакансий магазина или обучение сотрудников. В личном кабинете есть чат-бот, который находит ответы на наиболее популярные вопросы и постоянно обучается с помощью нейросетей.

Кроме того, на онлайн-портале можно направить заявку на открытие нового магазина либо выбрать и купить готовый.

Автоматизация личного кабинета позволяет партнеру получать сервис от головного партнера онлайн, а "Пятерочке" – сокращать трудозатраты на поддержку.

На сегодняшний день посещаемость сайта франчайзинга составляет более 28 тысяч пользователей в месяц: как потенциальных партнеров, которые могут в режиме реального времени узнать об условиях франшизы и рассчитать предполагаемую прибыль, так и действующих франчайзи, пользующихся личным кабинетом.

"Наряду с развитием электронных госуслуг, цифровых подписей и решений для удаленной работы, рынок франчайзинга стремится к прозрачности отношений и возможности закрытия максимума вопросов онлайн. Мы рады представить обновленный, более функциональный кабинет франчайзи, который позволит существенно упростить многие операционные вопросы", – комментирует владелец продукта "Онлайн-платформа Франчайзинга" Юрий Пчелин.Он подчеркнул, что "Пятерочка" стремится создавать понятный и привлекательный продукт – онлайн-франшизу и предоставлять качественный ИТ-сервис своим партнерам.

ООО "Агроторг"

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