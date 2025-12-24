Работать в новогоднюю ночь будет каждый двадцатый россиянин
Мужчины выходят на работу в праздник в два раза чаще женщин
24 декабря 2025, 16:35, ИА Амител
Около 5% граждан России планируют отмечать наступление Нового года, находясь на службе. Этот вариант указали 6% опрошенных мужчин и 3% женщин, сообщает НТВ со ссылкой на сервис SuperJob.
Основная часть участников исследования (73%) заявила о намерении провести новогоднюю ночь в домашней обстановке.
Примерно 4% респондентов планируют посетить друзей или родственников в новогоднюю ночь. Еще 3% опрошенных хотят совершить путешествие в другой населенный пункт.
2% опрошенных собираются отмечать Новый год за городом, на даче. Аналогичное количество респондентов планируют провести праздник в ресторане или кафе.
В то же время приблизительно каждый десятый участник опроса (11%) еще не решил, где именно будет встречать Новый год.
19:12:35 24-12-2025
Работать в новогоднюю ночь будет каждый двадцатый россиянин
А каждый чиновник и депутат будет отдыхать и половина из них уже на морях-океянах. А возвращаться будут до февраля.
11:17:59 25-12-2025
Ну вот, что гундеть постоянно про чиновников? Ну станьте чиновником и летайте на моря, так нет наверное деловых качеств и разума не хватает.
12:41:14 25-12-2025
И что , поэтому только они и отдыхают, что чиновники? Это разве правильно?