Новогоднюю ночь считают волшебным временем, когда исполняются самые заветные желания

16 декабря 2025, 06:52, ИА Амител

Гадание / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Ночь с 31 декабря на 1 января называют магической. Считается, что в это время открываются врата между мирами: можно узнать свою судьбу или получить ответ на волнующий вопрос о будущем. Для этого проводят гадания и простые в исполнении ритуалы.

Как правильно гадать в новогоднюю ночь и привлечь желаемое в свою жизнь – в материале amic.ru.

1 Гадание на воде и воске Это ритуал с самой волшебной атмосферой. В новогоднюю ночь зажгите свечу, наклоните ее, чтобы воск капал в миску с холодной водой, и наблюдайте, как он будет застывать. Детально рассмотрите получившиеся фигуры. Если это сердце – в грядущем году вас ждет новая любовь, кольцо – брак или серьезные обязательства, цветок – радость и подарки судьбы. А абстрактные формы толкуют интуитивно, доверяя первому ощущению.

2 Гадание по книге Чтобы узнать свою судьбу с помощью книги, выберите том, который вы любите больше всего. В новогоднюю ночь сформулируйте вопрос, а затем наугад назовите номер страницы и строки, либо просто откройте книгу вслепую и прочитайте первое попавшееся на глаза предложение. Постарайтесь соотнести смысл фразы со своей ситуацией, воспринимая текст как метафорический ответ или направление, в котором нужно действовать.

3 Гадание на кольце и воде Это гадание самое простое. В прозрачный стакан налейте чистую воду, опустите в нее кольцо (лучше гладкое, без камней) и поставьте стакан у окна или на балкон на всю новогоднюю ночь. Утром внимательно посмотрите на поверхность воды или льда. Ровная гладь обещает спокойный и гармоничный год. Волны и неровности сулят переживания, а трещины или узоры означают перемены и неожиданные жизненные повороты.

4 Гадание на сон Перед тем как лечь спать в новогоднюю ночь, положите под подушку гребень или кольцо. Мысленно сформулируйте вопрос о будущем, и, ни с кем не разговаривая, засыпайте. Считается, что это сновидение будет особенно символичным: человек или сюжет, который вы увидите, может намекнуть на важные события грядущего года.

5 Гадание на первый знак Нового года Это самое спокойное и философское гадание на первый знак Нового года. После боя курантов внимательно прислушайтесь и присмотритесь к миру. То, что вы услышите или увидите первым, будет личным посланием года. Также им может стать ваша первая мысль. Помните, что иногда ответы приходят не через магические ритуалы, а через умение замечать детали.

6 Гадание на обуви А это гадание подойдет незамужним девушкам. В новогоднюю ночь выйдите на улицу, снимите туфлю или сапог с левой ноги. Затем задайте вопрос о будущем и бросьте обувь через левое плечо. Затем посмотрите, в какую сторону указывает носок: если он повернут к дому – замужества в грядущем году не будет. Но если носок направлен в противоположную сторону – ожидайте свадьбы в скором времени. Смотрите, куда он указывает, оттуда и придет суженый.