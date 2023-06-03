Радио дача Барнаул приглашает всех жителей на крутой шашлычный праздник
Сезон пикника откроют в парке спорта Алексея Смертина
03 июня 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpf5r4s9
Вот и прошёл главный летний детский праздник – День защиты детей. Но поводов для семейного весёлого отдыха на свежем воздухе меньше не становится. Например, в воскресенье в парке Алексея Смертина состоится праздник "Парк Гриль 2023" от Радио Дача Барнаул.
Где и когда пройдёт мероприятие?
4 июня 2023 года всех желающих вкусно и весело провести время приглашают на фестивальную площадку по адресу ул. Энтузиастов, 12в, корпус 2. Время проведения праздника с 12:00 до 19:00.
Что интересного подготовили для гостей праздника?
А подготовили насыщенную программу:
- вкусные блюда на мангале;
- интерактивные площадки для взрослых и детей;
- зону настольных игр от "Мосигры";
- игровую площадку от Федерации бадминтона Алтайского края;
- турнир по жарке шашлыка среди слушателей Радио Дача Барнаул;
- музыкальный батл и мастер-класс от DJ School Barnaul*;
- выступление Street duet*, кавер-группы Samy Trio*, барабанный драйв от Тимофея Жарского (Turtle Studio*), Александра Мазурова (студия "Эйса") и творческих коллективов города.
Это бесплатно?
Да, вход для всех гостей свободный.
Нужно ли приносить что-то с собой?
Берите с собой плед или покрывало для пикника, чтобы отлично и вкусно провести время.
На площадке будет работать фотограф. Все желающие смогут найти своё фото с праздника в группе в ВК Радио Дача Барнаул.
*DJ School Barnaul ("ДиДжей Скул Барнаул"); Street duet ("Стрит дуэт"); Samy Trio ("Сэми Трио"); Turtle Studio ("Тёрл Студио")
ИП Шаповалова А. Д.
Адрес: ул. Энтузиастов, 12в, корпус 2, Парк спорта Алексея Смертина
ВК Радио Дача БарнаулВозрастное ограничение 0+
15:38:27 03-06-2023
в такое пекло не айс