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Радио дача Барнаул приглашает всех жителей на крутой шашлычный праздник

Сезон пикника откроют в парке спорта Алексея Смертина

03 июня 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpf5r4s9

Парк гриль / Фото: Радио Дача Барнаул

Вот и прошёл главный летний детский праздник – День защиты детей. Но поводов для семейного весёлого отдыха на свежем воздухе меньше не становится. Например, в воскресенье в парке Алексея Смертина состоится праздник "Парк Гриль 2023" от Радио Дача Барнаул.

Где и когда пройдёт мероприятие?

4 июня 2023 года всех желающих вкусно и весело провести время приглашают на фестивальную площадку по адресу ул. Энтузиастов, 12в, корпус 2. Время проведения праздника с 12:00 до 19:00.

Что интересного подготовили для гостей праздника?

А подготовили насыщенную программу:

  • вкусные блюда на мангале;
  • интерактивные площадки для взрослых и детей;
  • зону настольных игр от "Мосигры";
  • игровую площадку от Федерации бадминтона Алтайского края;
  • турнир по жарке шашлыка среди слушателей Радио Дача Барнаул;
  • музыкальный батл и мастер-класс от DJ School Barnaul*;
  • выступление Street duet*, кавер-группы Samy Trio*, барабанный драйв от Тимофея Жарского (Turtle Studio*), Александра Мазурова (студия "Эйса") и творческих коллективов города.

Это бесплатно?

Да, вход для всех гостей свободный.

Нужно ли приносить что-то с собой?

Берите с собой плед или покрывало для пикника, чтобы отлично и вкусно провести время.

На площадке будет работать фотограф. Все желающие смогут найти своё фото с праздника в группе в ВК Радио Дача Барнаул.

*DJ School Barnaul ("ДиДжей Скул Барнаул"); Street duet ("Стрит дуэт"); Samy Trio ("Сэми Трио"); Turtle Studio ("Тёрл Студио")

ИП Шаповалова А. Д.
Адрес: ул. Энтузиастов, 12в, корпус 2, Парк спорта Алексея Смертина
ВК Радио Дача БарнаулВозрастное ограничение 0+

 
праздники

Комментарии 1

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Гость

15:38:27 03-06-2023

в такое пекло не айс

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