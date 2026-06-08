Разработчик ЕГЭ по математике раскрыл, как сдать экзамен на высокий балл

Эксперт посоветовал записывать промежуточные действия и не браться за сложные задачи в последний день перед экзаменом

08 июня 2026, 07:04, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

8 июня школьники сдают ЕГЭ по математике. Разработчик экзамена, научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко дал несколько ключевых советов, сообщает РБК.

Перед экзаменом важно хорошо выспаться, грамотно спланировать выполнение работы и сохранять уверенность в своих силах. В последний день стоит порешать лишь несложные задачи первой части — и не браться за сложные. В день экзамена от решения задач лучше воздержаться.

«Самая популярная ошибка на экзамене — это неправильно прочитанные условия, на втором месте — арифметические ошибки, в большинстве случаев связанные с действиями в уме. Когда вы уже четко видите, что осталось доделать, буквально одна строчка, делаете в уме, пишете ответ, а потом оказывается, что вы случайно ошиблись там, что у вас всегда получалось», — подчеркнул собеседник издания.

На самом экзамене Ященко рекомендует записывать все промежуточные действия: так получится избежать ошибок из‑за неверного прочтения условий или арифметических просчетов при вычислениях в уме.

Для долгосрочной подготовки эксперт советует развивать навык чтения, в том числе через чтение художественной литературы на бумаге, самостоятельно решать задачи и изучать книги с грамотными решениями.

Среди полезных изданий он назвал книги Жени Кац и "Занимательную математику юного москвича" для начальной школы, журнал "Квантик" и "Математический аквариум" Виктора Уфнаровского для 4–7 классов, а также книги В. И. Арнольда для старшеклассников. Ященко пожелал всем сдающим удачи на экзамене.

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