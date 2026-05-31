Онищенко оценил идею отмены ЕГЭ
По мнению академика, отмена ЕГЭ будет хуже его введения
31 мая 2026, 13:06, ИА Амител
Отмена ЕГЭ станет худшим решением, чем его введение. Таким мнением в разговоре с ТАСС поделился академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
«Прием экзаменов — это же тоже своего рода наука для педагога, который принимает. И учителей в школах не осталось, которые знают, как это [проводить экзамены по другим методикам] делать», — пояснил он.
При этом академик уточнил, что не говорит о ребятах, которые "совсем по другой методике обучаются сегодня".
Напомним, в 2026 году ЕГЭ будут сдавать почти 750 тысяч человек, из которых более 650 тысяч — выпускники этого года.
В этом году основной этап сдачи ЕГЭ начнется 1 июня и закончится 9 июля. Досрочный этап уже прошел с 20 марта по 20 апреля. Будет еще и дополнительный этап, предназначенный для тех, кто не смог сдать экзамен в срок по уважительным причинам. Он продлится с 4 по 25 сентября.
13:40:37 31-05-2026
После того как истребили всех кто мог учить детей без ЕГЭ, отмена этого ЕГЭ может ввести в ступор многих!...
05:58:38 01-06-2026
" Наш пострел везде успел!" Этот тот Онищенко, который не смог ответить на вопросы ЕГЭ? Да он же во всех областях великий специалист и его мнеие окончательное!
07:33:57 01-06-2026
В последние два года постоянно интересовался учебой двух родственников в 10 и 11 классах.От заданий на дом брала оторопь. Несусветный объем заданий на дом , причем, при 6-7 уроках ежедневно. Требовали чуть-ли не энциклопедических знаний практически по каждому предмету.Детям приходилось самим выкручиваться из этого положения. Многие усиленно изучали те предметы, которые должны будут сдавать для поступления в ВУЗы.Может, это они интуитивно правильно делали ? Глубоко по возможности изучать предметы, необходимые для продолжения обучения в ВУЗах, остальные знания - из энциклопедий.И накопление знаний в течение жизни. Ведь вся жизнь - это учеба всех сторон жизни. ВЫПУСКНИКАМ желаю успешного преодоления первого очень серьезного этапа жизни -сдачи выпускных экзаменов в школах,лицеях, гимназиях ! "Ни пуха всем выпускникам, ни пера!!!"
22:41:45 01-06-2026
Горожанин. (07:33:57 01-06-2026) В последние два года постоянно интересовался учебой двух род... Родственники поди притомились от постоянных некомпетентных интересов.
В целом на тост похоже выступление