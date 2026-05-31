Онищенко оценил идею отмены ЕГЭ

По мнению академика, отмена ЕГЭ будет хуже его введения

31 мая 2026, 13:06, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Отмена ЕГЭ станет худшим решением, чем его введение. Таким мнением в разговоре с ТАСС поделился академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Прием экзаменов — это же тоже своего рода наука для педагога, который принимает. И учителей в школах не осталось, которые знают, как это [проводить экзамены по другим методикам] делать», — пояснил он.

При этом академик уточнил, что не говорит о ребятах, которые "совсем по другой методике обучаются сегодня".

Напомним, в 2026 году ЕГЭ будут сдавать почти 750 тысяч человек, из которых более 650 тысяч — выпускники этого года.

В этом году основной этап сдачи ЕГЭ начнется 1 июня и закончится 9 июля. Досрочный этап уже прошел с 20 марта по 20 апреля. Будет еще и дополнительный этап, предназначенный для тех, кто не смог сдать экзамен в срок по уважительным причинам. Он продлится с 4 по 25 сентября.