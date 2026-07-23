Редкое собрание произведений Шукшина "подарили" пассажирам поезда в Алтайском крае

Любой желающий сможет прочитать литературу в дороге

23 июля 2026, 11:15, ИА Амител

Шукшинский фестиваль в Сростках / Фото: amic.ru

В рамках всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" в одном из вагонов пригородного поезда № 7009/7010 "Калина красная", следующего по маршруту Барнаул — Бийск, разместили редкое восьмитомное собрание сочинений Василия Шукшина. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.

Путешественники смогут посвятить дорогу знакомству с произведениями великого писателя, режиссера и уроженца Алтайского края.

Железнодорожный маршрут остается одним из наиболее удобных способов добраться до главной площадки фестиваля — села Сростки. Поезд следует до Бийска, где для пассажиров организован трансфер к месту проведения традиционных Шукшинских чтений.