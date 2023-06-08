Реконструкция взлетной полосы в аэропорту Барнаула подорожала за год почти в два раза

О необходимости ремонтировать объект Владимиру Путину докладывал Виктор Томенко

08 июня 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) в барнаульском аэропорту имени Германа Титова обойдется минимум в 14 миллиардов рублей, хотя еще год назад на работы было необходимо около 9 миллиардов, сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края по финансам Данил Ситников в ходе интернет-форума.

По словам чиновника, международный аэропорт Барнаул – один из ключевых транспортных объектов региона. В 2022 году пассажиропоток составил 628 тысяч человек, а к 2030 году этот показатель, согласно прогнозам, достигнет миллиона.

В мае в ходе разговора президента страны Владимира Путина с губернатором края Виктором Томенко последний попросил выделить из федерального бюджета средства на ремонт ВПП. Глава государства пообещал разобраться в вопросе. С просьбой помочь в ремонте ВПП алтайские власти обращались еще в 2021 году к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В 2018 году Томенко, еще будучи врио губернатора, во время встречи с Владимиром Путиным также высказывался о намерении отремонтировать полосу, но для этого нужны были деньги.

Планируется, что новая полоса будет построена с нуля рядом с существующей. Это позволит не закрывать аэропорт на длительный период.

Отметим, уже осенью может начаться реконструкция аэропорта в Барнауле. Завершат работы в 2026 году. При реконструкции придётся полностью разрушить зал для прилёта. Часть территории аэровокзала огородят. Однако строительство нового терминала по соседству со "старым" не отразится на качестве обслуживания пассажиров. На первом этапе придётся разделить потоки прилетающих и улетающих пассажиров.

Площадь здания увеличится в два раза, у аэропорта появится новый трехэтажный терминал. На первом этаже будет зона входного досмотра, регистрации и получения багажа, на втором – зона прилета и камера хранения, а на третьем – зона вылета.

Будет три телескопических трапа, все три этажа соединят эскалаторами и лифтами. Меняется вся схема организации дорожного движения. Предполагается краткосрочная парковка с использованием парковочной автосистемы по времени пребывания. Сохранится долгосрочная парковка на 200 машин и служебная парковка на 70 мест.