Резко упал импорт автомобилей в Россию из Южной Кореи

Крупнейшим рынком сбыта для Южной Кореи остаются США

16 февраля 2026, 20:07, ИА Амител

Семья покупает автомобиль / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В январе объем поставок легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в денежном выражении экспорт южнокорейских автомобилей на российский рынок составил 26,3 миллиона долларов. Годом ранее этот показатель достигал 29,7 миллиона долларов. При этом по сравнению с декабрем прошлого года динамика оказалась положительной — объем поставок вырос на 3,5%.

В целом автопроизводители из Южной Кореи в январе экспортировали легковые автомобили по всему миру на сумму 5,7 миллиарда долларов. Крупнейшим рынком сбыта для них остаются США, на которые пришлось 46% всего объема экспорта. Далее следуют Канада с долей около 11% и Великобритания, на которую пришлось 6% поставок.