В Рубцовске построят понизительную насосную станцию для улучшения теплоснабжения

Новый объект поможет стабилизировать давление в системе и повысить качество услуги для тысяч жителей

26 марта 2026, 11:00, ИА Амител

Рубцовск с высоты птичьего полета / Фото: пресс-служба СГК

В Рубцовске собираются построить понизительную насосную станцию (ПНС) на улице Тракторной, которая должна улучшить качество теплоснабжения для порядка 30 тысяч потребителей. Инвестиции Сибирской генерирующей компании в проект составят 43 млн рублей.

Зачем городу новая станция?

Новый объект позволит снизить давление в обратном трубопроводе у наиболее удаленных потребителей северной части города, пояснил директор Рубцовского теплоэнергетического комплекса Максим Новов.

Сейчас давление в "обратке" превышает шесть атмосфер — это предельное значение, которое практически не оставляет возможности для регулировки системы. Из-за этого энергетикам сложно выстроить корректный гидравлический режим, особенно для абонентов, расположенных дальше всего от Южной тепловой станции.

«Строительство понизительной насосной станции позволит отрегулировать гидравлический режим для существующих потребителей и создаст резерв для подключения новых абонентов», — отметил Максим Новов.

Как будет устроен объект?

ПНС появится на улице Тракторной — в районе тепловой камеры № 5 рядом с Северным рынком. Станция представляет собой компактное одноэтажное здание из легковозводимых конструкций. Внутри разместят основное оборудование — рабочий и резервный насосы производительностью от 1200 до 1500 тонн в час.

Также проект предусматривает установку запорной арматуры, автоматических регуляторов давления и расхода, шкафов автоматики и систем управления. Это позволит гибко настраивать параметры работы сети и оперативно реагировать на изменения нагрузки.

Кого коснутся изменения?

После ввода станции улучшения почувствуют жители 177 многоквартирных домов и около 120 частных домов. Кроме того, более стабильное теплоснабжение получат два медицинских учреждения, 18 образовательных организаций и еще 66 различных объектов.

На данный момент специалисты завершили проектно-изыскательские работы, подготовили сметную документацию, сейчас ведут закупку оборудования и материалов. Также объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ.

К строительству планируют приступить в мае — сразу после завершения отопительного сезона. Ввести объект в эксплуатацию рассчитывают к следующему осенне-зимнему периоду.

Что уже сделали в городе?

Как ранее отмечали в СГК, в 2025 году в Рубцовске основной акцент сделали на обновлении теплосетевой инфраструктуры. Объем инвестиций достиг 517 млн рублей — это на 71% больше, чем годом ранее. Для города с высоким уровнем износа сетей это стало важным этапом модернизации.

Кроме того, на Южной тепловой станции провели обновление химического цеха и газоходов котельного оборудования. В компании подчеркивают, что такие проекты формируют основу для повышения надежности теплоснабжения в ближайшие годы.