В Рубцовске построят понизительную насосную станцию для улучшения теплоснабжения
Новый объект поможет стабилизировать давление в системе и повысить качество услуги для тысяч жителей
26 марта 2026, 11:00, ИА Амител
В Рубцовске собираются построить понизительную насосную станцию (ПНС) на улице Тракторной, которая должна улучшить качество теплоснабжения для порядка 30 тысяч потребителей. Инвестиции Сибирской генерирующей компании в проект составят 43 млн рублей.
Зачем городу новая станция?
Новый объект позволит снизить давление в обратном трубопроводе у наиболее удаленных потребителей северной части города, пояснил директор Рубцовского теплоэнергетического комплекса Максим Новов.
Сейчас давление в "обратке" превышает шесть атмосфер — это предельное значение, которое практически не оставляет возможности для регулировки системы. Из-за этого энергетикам сложно выстроить корректный гидравлический режим, особенно для абонентов, расположенных дальше всего от Южной тепловой станции.
«Строительство понизительной насосной станции позволит отрегулировать гидравлический режим для существующих потребителей и создаст резерв для подключения новых абонентов», — отметил Максим Новов.
Как будет устроен объект?
ПНС появится на улице Тракторной — в районе тепловой камеры № 5 рядом с Северным рынком. Станция представляет собой компактное одноэтажное здание из легковозводимых конструкций. Внутри разместят основное оборудование — рабочий и резервный насосы производительностью от 1200 до 1500 тонн в час.
Также проект предусматривает установку запорной арматуры, автоматических регуляторов давления и расхода, шкафов автоматики и систем управления. Это позволит гибко настраивать параметры работы сети и оперативно реагировать на изменения нагрузки.
Кого коснутся изменения?
После ввода станции улучшения почувствуют жители 177 многоквартирных домов и около 120 частных домов. Кроме того, более стабильное теплоснабжение получат два медицинских учреждения, 18 образовательных организаций и еще 66 различных объектов.
На данный момент специалисты завершили проектно-изыскательские работы, подготовили сметную документацию, сейчас ведут закупку оборудования и материалов. Также объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ.
К строительству планируют приступить в мае — сразу после завершения отопительного сезона. Ввести объект в эксплуатацию рассчитывают к следующему осенне-зимнему периоду.
Что уже сделали в городе?
Как ранее отмечали в СГК, в 2025 году в Рубцовске основной акцент сделали на обновлении теплосетевой инфраструктуры. Объем инвестиций достиг 517 млн рублей — это на 71% больше, чем годом ранее. Для города с высоким уровнем износа сетей это стало важным этапом модернизации.
Кроме того, на Южной тепловой станции провели обновление химического цеха и газоходов котельного оборудования. В компании подчеркивают, что такие проекты формируют основу для повышения надежности теплоснабжения в ближайшие годы.
12:45:06 26-03-2026
насколько увеличится плата за отопление? Уже пора жителям пятиэтажных "хрущёвок" на Никольской покупать компактные "буржуйки" с выводом дымовых газов через форточки или ещё рано?
Сейчас претензий к качеству отопления нет, не буду огульно огуливать компанию. Сейчас, зимой, я сплю, накрывшись простым одеялом, не одевая штаны и свитер. Есть, конечно, вопросы по поводу постоянного ремонта древних сетей - но им давно уже царство небесное, согласен. Однако и ценник за услуги очень сильно "взбодрил" - примерно, "десяточка" за обычную "двушку". Для Рубцовска это немалые деньги. А моя заработная плата не очень успевает за счетами за коммуналку - нам продавать квартиры и в гаражи семьями переезжать, что ли? Или больше платить и меньше есть и проще одеваться?
Опять же, очень умиляют трубы, проложенные по поверхности вдоль улицы Федоренко и далее вдоль железной дороги в сторону горизонтов Казахстан Республикасы. Ну, с вашей стороны наоборот: вдоль "железки" навстречу "ветру северных гор". Теплопотери этой трассы, лежащей в степных снегах, тоже жители северной окраины города оплачивать должны?
Кстати, заранее извиняюсь, возможно эти трубы - подача воды в краны. Но тогда тоже интересно: зимой я вынужден по полчаса сливать воду, чтобы у меня "тёпленькая пошла", чтобы перед работой морду помыть и щетину с неё обрезать, а летом я горячей из-под душика ополаскиваюсь, так и не дождавшись холодной воды.
А оплату за все услуги произвожу круглый год регулярно и в полном объеме. Почему-то никого не интересуют мои проблемы, хотя все конторы регулярно просят "войти в положение".
Давайте уже как-то совместно вылазить из задницы, а не только за мой счёт.