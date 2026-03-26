Уверенность в каждом километре. Автоцентр АНТ представил новинки Jaecoo J6 и Omoda C5

Барнаульцы уже оценили кроссоверы в деле на презентации 21 марта

26 марта 2026, 09:00, ИА Амител

Автоцентр АНТ / Фото: Максим Свинцов

Российский авторынок продолжает обновляться — производители делают ставку на стильный дизайн, технологичность и универсальность. В Барнауле сразу две такие модели представили в Автоцентре АНТ (Павловский тракт, 249д, рядом с ТРЦ "Европа"): 21 марта здесь прошла презентация абсолютно нового кроссовера Jaecoo J6 ("Джейку Джей6") и обновленного Omoda C5 ("Омода Цэ5").

Более 100 автолюбителей краевой столицы уже познакомились с яркими кроссоверами, многие протестировали их на дороге. Если вы тоже хотите оценить новинки в деле — приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ. Рассказываем, какие фишки получили модели и благодаря чему заслуживают внимание водителей.

Городской характер с внедорожной закалкой

Jaecoo J6 — кроссовер, рассчитанный на повседневную эксплуатацию и поездки за пределы города. Под капотом — турбированный двигатель 1,5 л мощностью 147 л.с., работающий с роботизированной коробкой 6DCT с двумя сцеплениями.

Брутальный облик J6 формирует массивная решетка радиатора с вертикальными ламелями, а также эффектная ЛЕД-оптика, выполненная в строгом, но выразительном стиле. Завершает образ большая панорамная крыша (1,45 кв. м), наполняющая салон светом. На спортивный характер намекает элегантный спойлер с интегрированным стеклоочистителем и крупные колеса, подчеркивающие внедорожный потенциал.

О безопасности здесь позаботились основательно. Более 75% кузова — высокопрочная сталь. Шесть подушек безопасности работают по продуманному алгоритму: сохраняют до 50% давления в течение шести секунд после срабатывания, что критически важно при возможных повторных ударах. В списке оснащения — интеллектуальные системы слежения за дистанцией, контроля слепых зон и автоматического управления светом. А камеры с обзором 540 градусов делают кузов "прозрачным", так что парковаться становится проще, чем когда-либо.

Jaecoo J6 / Фото: Максим Свинцов

Кроссовер уверенно чувствует себя на разных покрытиях. Клиренс 176 мм, увеличенные углы въезда и съезда позволяют спокойно преодолевать неровности, бордюры и грунтовые дороги. Полностью независимая подвеска делает движение мягким даже на сложных участках.

Салон Jaecoo J6 сочетает передовые технологии, продуманную эргономику и уютную атмосферу. Колесная база 2610 мм позволяет с комфортом разместиться на втором ряду даже высоким пассажирам. У модели удобный мультируль, сиденья с развитой боковой поддержкой, подогревом и вентиляцией, 13,2-дюймовый "планшет" на передней панели, беспроводная зарядка на 50 Вт с активным охлаждением и 64 оттенка атмосферной подсветки.

Особое внимание уделили практичности: материалы салона устойчивы к когтям домашних животных. В линейке аксессуаров есть специальные приспособления для перевозки питомцев. Багажник легко трансформируется под любые нужды: от 480 до 1180 л, когда нужно перевезти что-то крупное. Для транспортировки также предусмотрены рейлинги на крыше (до 75 кг) и сертифицированный фаркоп для буксировки прицепа до 750 кг.

Кроссовер адаптирован к зиме: дистанционный запуск двигателя, подогрев стекол, зеркал, форсунок, руля и всех сидений. Вторая линия получила отдельные дефлекторы. У модели комплексная оцинковка кузова вместе с катафорезным грунтованием, которые надолго защищают от коррозии.

Визитная карточка динамичного образа жизни

Omoda C5 нового поколения тоже получила заслуженное внимание гостей. Умные технологии и повышенный комфорт сделали обновленный автомобиль еще более верным спутником для города и путешествий.

Светодиодные фары и задняя оптика, напоминающая световые молнии, придают автомобилю динамичный и дерзкий образ. Новый дизайн колесных дисков с аэродинамичной формой создает эффект движения даже в статике.

Интерьер получил эксклюзивный для России элемент — стильные оранжевые акценты на центральной консоли. Они добавляют салону индивидуальности и подчеркивают спортивный характер модели. Цветовая гамма включает четыре оттенка: красный, серый, белый и черный. Каждый из них по-своему раскрывает современную эстетику кроссовера. Но главное изменение — в уровне комфорта во время движения. Инженеры внедрили 65 улучшений по шумоизоляции.

Презентация кроссоверов в Автоцентре АНТ / Фото: Максим Свинцов

По капотом — турбированный двигатель 1.5T мощностью 147 л.с. В паре с ним работает роботизированная трансмиссия. Безопасность Omoda C5 нового поколения подтверждает максимальная оценка — пять звезд по международным стандартам. Кузов более чем на 78% состоит из высокопрочных сталей. В арсенале — шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора 540 градусов и полный набор интеллектуальных ассистентов, которые помогают водителю на дороге. Как и у J6, здесь применили усиленную защиту от коррозии с катафорезным грунтованием.

Omoda C5 нового поколения / Фото: Максим Свинцов

В салоне Omoda C5 нового поколения центральное место занимает 15,6-дюймовый экран мультимедиа и 8,8-дюймовая приборная панель. Кастомизированная система, голосовое управление и беспроводная зарядка на 50 Вт делают использование технологий максимально удобным.

Руль здесь напоминает современные геймпады — он удобно лежит в руках, а переключатели на спицах отличаются выверенной обратной связью. Новые передние сиденья получили спортивную форму, удлиненную подушку и развитую боковую поддержку: в таких креслах не устаешь даже после нескольких часов в пути. Для пассажиров заднего ряда предусмотрели свои дефлекторы вентиляции, обогрев и крепления Isofix ("Изофикс").

Зимний пакет здесь также на высоте: обогреваются руль, лобовое стекло, все сиденья и форсунки омывателя. А двухзонный климат-контроль позволяет настроить идеальный микроклимат для водителя и переднего пассажира.

Убедиться в преимуществах Jaecoo J6 и Omoda C5 нового поколения можно лично. Приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ и оцените, как современные технологии работают на дорогах Барнаула.

Автоцентр АНТ

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 249д, рядом с ТРЦ "Европа"

График работы: пн-пт — 08:00–19:00; сб-вс — 09:00–17:00

Телефон отдела продаж: +7 (3852) 23-00-30

