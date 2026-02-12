"Китайцы" собираются уйти. Около десятка автобрендов готовы покинуть Россию

12 февраля 2026, 16:38, ИА Амител

Автомобиль / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Около десятка китайских автобрендов могут в ближайшее время покинуть российский рынок — на фоне усилившейся конкуренции и резкого роста утилизационного сбора. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, под угрозой ухода оказались Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. Основная причина — финансовые потери после повышения утильсбора с 1 января. Для ряда моделей он вырос с 750 тысяч до 900 тысяч рублей, что заметно увеличило конечную стоимость автомобилей. При этом продажи у этих марок изначально были скромными — в отдельных случаях не превышали трех тысяч машин в год.

Как пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, в текущих условиях такие бренды фактически работают в минус и могут принять решение о сворачивании бизнеса в России уже в ближайшее время.

Дополнительным фактором стала жесткая конкуренция: рынок сосредоточился вокруг более сильных игроков — Geely, Haval и Chery. Менее успешные марки не выдерживают давления. Так, Kaiyi за прошлый год закрыла более 30 дилерских центров, а ее убыток по итогам 2024 года составил около 1,9 млрд рублей, несмотря на локальную сборку автомобилей в Калининграде. Похожие проблемы, по данным Shot, испытывают BAIC, SWM и Dongfeng.

В случае ухода брендов владельцы таких автомобилей могут столкнуться с дополнительными трудностями — прежде всего, с поиском запчастей, которые уже сейчас являются дефицитными.