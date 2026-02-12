"Китайцы" собираются уйти. Около десятка автобрендов готовы покинуть Россию

При этом продажи у этих марок изначально были скромными

12 февраля 2026, 16:38, ИА Амител

Автомобиль / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Около десятка китайских автобрендов могут в ближайшее время покинуть российский рынок — на фоне усилившейся конкуренции и резкого роста утилизационного сбора. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, под угрозой ухода оказались Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. Основная причина — финансовые потери после повышения утильсбора с 1 января. Для ряда моделей он вырос с 750 тысяч до 900 тысяч рублей, что заметно увеличило конечную стоимость автомобилей. При этом продажи у этих марок изначально были скромными — в отдельных случаях не превышали трех тысяч машин в год.

Как пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, в текущих условиях такие бренды фактически работают в минус и могут принять решение о сворачивании бизнеса в России уже в ближайшее время.

Дополнительным фактором стала жесткая конкуренция: рынок сосредоточился вокруг более сильных игроков — Geely, Haval и Chery. Менее успешные марки не выдерживают давления. Так, Kaiyi за прошлый год закрыла более 30 дилерских центров, а ее убыток по итогам 2024 года составил около 1,9 млрд рублей, несмотря на локальную сборку автомобилей в Калининграде. Похожие проблемы, по данным Shot, испытывают BAIC, SWM и Dongfeng.

В случае ухода брендов владельцы таких автомобилей могут столкнуться с дополнительными трудностями — прежде всего, с поиском запчастей, которые уже сейчас являются дефицитными.

Гость

16:44:00 12-02-2026

для Китая этот рынок не приоритетный.
140 млн из которых, у большей массы финансовое самочувствие не очень

Гость

18:01:37 12-02-2026

Гость (16:44:00 12-02-2026) для Китая этот рынок не приоритетный.140 млн из которых,...
А если учесть, что локализация сборки и смена шильдиков приводит к удорожанию этих полуфабрикатов в 2-3 раза относительно цен в Поднебесной, то смысл в покупке этого вообще пропадает. Локализация имела бы смысл, если цены были бы как в Китае, ну + 10%, но никак не + 200-300% и даже более по некоторым моделям.

Гость

18:18:38 12-02-2026

Гость (18:01:37 12-02-2026) А если учесть, что локализация сборки и да, когда машина автосалон приезжает, то от нее отщипнут все,
И за все заплатит конечный покупатель.

Гость

16:50:21 12-02-2026

А жизнь то налаживается.
Скоро телефон автомат и перекрашеные на 100 раз Жигули будет нормой.
Мечтал кто-то побывать на Кубе?
Даже лететь не придется

Гость

16:56:03 12-02-2026

Пусть все уйдут. И АвтоТаз с собой заберут.

Гость

17:05:02 12-02-2026

Гость (16:56:03 12-02-2026) Пусть все уйдут. И АвтоТаз с собой заберут.... Действительно, пешком полезнее)

Гость

17:37:34 12-02-2026

Гость (17:05:02 12-02-2026) Действительно, пешком полезнее)...
Зачем пешком, берёте Тойоту, Ниссан, Хонду, Мазду... и будет вам счастье. Надежно, с понятным сервисом и запчастями, возможностью перепродажи. Как то так.

Гость

19:27:30 12-02-2026

Гость (17:37:34 12-02-2026) Зачем пешком, берёте Тойоту, Ниссан, Хонду, Мазду... и б... новые или императорское качество?

Гость

20:44:22 12-02-2026

Я вас понимаю, но даже новые, по сравнению с любыми отечественными и локализованными "отечественными", будут иметь императорское качество.

Гость

20:49:54 12-02-2026

Гость (19:27:30 12-02-2026) новые или императорское качество?... Да нет никакого императорского качества. На сто раз машины с алиэкспресса пересобрали по кругу и орут про него везде. Радость разве что доноров много и запчастей

Гость

20:56:15 12-02-2026

Все страны слинять предпочли - счёл благом дать дёру и "друг"-Китай...

Гость

21:35:41 12-02-2026

Россия - вообще чемпион в деле ухудшения своего состояния на пути к "Величию".
Прямо вспоминается одно из изречений Лаврова - "Д.Б.". Это про нас!

Олег

09:36:56 13-02-2026

Болт вам народишко - пешком ходмть будете.
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года направлена на модернизацию транспортной системы страны. Среди ключевых целей — снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду, повышение мобильности населения и развитие инфраструктуры. В документе упоминается, что развитие общественного транспорта в крупных городах с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей является «безальтернативным» шагом для снижения экологической нагрузки.

