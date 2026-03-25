Алтайский край вошел в тройку лидеров по заказам на "Озоне" среди регионов
На онлайн-витрине представлена продукция более ста местных производителей
25 марта 2026, 15:01, ИА Амител
Алтайский край участвует в проекте "Сделано в России", который реализуется на маркетплейсах. По итогам года региональная витрина стала одной из лучших по числу заказов на Ozon.
Как сообщил губернатор Виктор Томенко, раздел "Сделано в Алтайском крае" вошел в тройку лидеров среди регионов по объему продаж. Сейчас на онлайн-витрине представлена продукция более ста местных производителей.
В январе 2026 года оборот товаров на платформе вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Покупателям доступны мед, растительное масло, крупы, детские игрушки, одежда и другие товары местного производства.
«"Сделано в Алтайском крае" — настоящий бренд качества. Поэтому и результаты нашей работы по продвижению продукции местных производителей говорят сами за себя. Помогать предприятиям из Алтайского края развивать свое дело, находить свою аудиторию — важная задача, которой занимается в том числе региональный центр "Мой бизнес"», — отметил глава региона.
