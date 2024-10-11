Риелтор назвал способ купить квартиру с экономией

В некоторых случаях можно увеличить жилплощадь даже без доплат

11 октября 2024, 19:35, ИА Амител

Дверь в квартиру / Фото: pxhere.com/ru/photo/668616

Приобретение квартиры на первом этаже может быть привлекательным вариантом для тех, кто стремится сэкономить. В беседе с РИАМО Анатолий Пысин, генеральный директор агентства недвижимости ЦДН, рассказал, что покупка такой квартиры может стать возможностью расширить жилплощадь практически без дополнительных затрат.

Однако эксперт подчеркнул, что сложно дать однозначный ответ на вопрос о том, насколько комфортна жизнь в квартире на первом этаже. Если человек ограничен в средствах, а ипотечные ставки сейчас высоки, то покупка такого жилья может быть рассмотрена как вариант решения жилищных проблем.

Эксперт также отметил, что в условиях высоких цен на квартиры, например в Москве, всегда найдется покупатель, для которого важен бюджет, поэтому спрос на жилье на первом этаже остается стабильным.