Риелтор заявил, что цены на аренду жилья в России не снизятся

Одна из причин подорожания – повышение ключевой ставки

13 октября 2024, 15:55, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827332

В России стоимость аренды жилья увеличилась на 40%, и в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится. Об этом сообщил Константин Апрелев, основатель и почетный член Гильдии риелторов России, в интервью для Pravda.ru.

По его словам, одной из причин роста цен на аренду квартир стало повышение ключевой ставки Центрального банка.

"Сейчас ипотека стала менее доступной. Люди не могут позволить себе покупку жилья. Даже если у них есть накопления, они предпочитают положить деньги на депозит, а не покупать квартиру. Сейчас основной тренд – это аренда жилья. Найти однокомнатную квартиру за 50 тысяч сейчас невозможно. Раньше можно было снять и за 35 тысяч", – отметил эксперт.

Апрелев также добавил, что цены на аренду будут продолжать расти до декабря 2024 года.