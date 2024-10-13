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Риелтор заявил, что цены на аренду жилья в России не снизятся

Одна из причин подорожания – повышение ключевой ставки

13 октября 2024, 15:55, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827332
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827332

В России стоимость аренды жилья увеличилась на 40%, и в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится. Об этом сообщил Константин Апрелев, основатель и почетный член Гильдии риелторов России, в интервью для Pravda.ru.

По его словам, одной из причин роста цен на аренду квартир стало повышение ключевой ставки Центрального банка.

"Сейчас ипотека стала менее доступной. Люди не могут позволить себе покупку жилья. Даже если у них есть накопления, они предпочитают положить деньги на депозит, а не покупать квартиру. Сейчас основной тренд – это аренда жилья. Найти однокомнатную квартиру за 50 тысяч сейчас невозможно. Раньше можно было снять и за 35 тысяч", – отметил эксперт.

Апрелев также добавил, что цены на аренду будут продолжать расти до декабря 2024 года.

недвижимость

Комментарии 12

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Гость

16:01:43 13-10-2024

Нас убедили,что цены будут падать. Ждали снижения на конкретную квартиру. Вначале цена подскочила на 300 тыс,потом квартиру купили. Хотя знакомый риелтор рьяно убеждал подождать. После этого случая развел руками)))

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Гость

16:36:01 13-10-2024

Гость (16:01:43 13-10-2024) Нас убедили,что цены будут падать. Ждали снижения на конкрет... на этом ресурсе таких персонажей полно, которые утверждают, что недвижка упадет - надо только подождать

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Шинник

16:08:00 13-10-2024

в 2013...
двушка (46 квадратов) стоила 1,8* млн
четырёхкомнатная (60) - 2,3* млн

* в зависимости от ...

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Гость

09:33:06 14-10-2024

Шинник (16:08:00 13-10-2024) в 2013...двушка (46 квадратов) стоила 1,8* млнчетырё... Оплату ЖКХ не учли? Или семья большая?

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Гость

09:54:29 14-10-2024

Шинник (16:08:00 13-10-2024) в 2013...двушка (46 квадратов) стоила 1,8* млнчетырё... в 2011 гду двушка 50кв стоила 2млн, в 2018 она же стоила так же 2 млн. в 2024 наверно окола 4млн.

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Гость

17:08:24 13-10-2024

Хоть в этом вопросе какая-то стабильность

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Гость

17:13:06 13-10-2024

Ничто никогда не подешевеет.

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Гость

17:26:14 13-10-2024

ура. я так и знала в общем, но мне как рантье крайне нежелательно никакое удешевление , так что норм

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Гость

11:38:36 14-10-2024

Гость (17:26:14 13-10-2024) ура. я так и знала в общем, но мне как рантье крайне нежелат... налоги платишь - рантье?!

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гость

17:41:22 13-10-2024

а что у кого то были сомнения что цена снизится на что то,так последние 40 лет пример тому

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Гость

01:31:35 14-10-2024

Где вы видели что бы что то упало в цене. Высокие ставки не помогут исправить ситуацию. Пока не прекратится штамповки, а она не прекратится так и будет вечный рост.

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Гость

11:12:47 14-10-2024

Чему удивляться? В нашей стране все против народа. Жулья развелось с ворами немерянно.

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