Риелтор заявил, что цены на аренду жилья в России не снизятся
Одна из причин подорожания – повышение ключевой ставки
13 октября 2024, 15:55, ИА Амител
В России стоимость аренды жилья увеличилась на 40%, и в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится. Об этом сообщил Константин Апрелев, основатель и почетный член Гильдии риелторов России, в интервью для Pravda.ru.
По его словам, одной из причин роста цен на аренду квартир стало повышение ключевой ставки Центрального банка.
"Сейчас ипотека стала менее доступной. Люди не могут позволить себе покупку жилья. Даже если у них есть накопления, они предпочитают положить деньги на депозит, а не покупать квартиру. Сейчас основной тренд – это аренда жилья. Найти однокомнатную квартиру за 50 тысяч сейчас невозможно. Раньше можно было снять и за 35 тысяч", – отметил эксперт.
Апрелев также добавил, что цены на аренду будут продолжать расти до декабря 2024 года.
16:01:43 13-10-2024
Нас убедили,что цены будут падать. Ждали снижения на конкретную квартиру. Вначале цена подскочила на 300 тыс,потом квартиру купили. Хотя знакомый риелтор рьяно убеждал подождать. После этого случая развел руками)))
16:36:01 13-10-2024
Гость (16:01:43 13-10-2024) Нас убедили,что цены будут падать. Ждали снижения на конкрет... на этом ресурсе таких персонажей полно, которые утверждают, что недвижка упадет - надо только подождать
16:08:00 13-10-2024
в 2013...
двушка (46 квадратов) стоила 1,8* млн
четырёхкомнатная (60) - 2,3* млн
* в зависимости от ...
09:33:06 14-10-2024
Шинник (16:08:00 13-10-2024) в 2013...двушка (46 квадратов) стоила 1,8* млнчетырё... Оплату ЖКХ не учли? Или семья большая?
09:54:29 14-10-2024
Шинник (16:08:00 13-10-2024) в 2013...двушка (46 квадратов) стоила 1,8* млнчетырё... в 2011 гду двушка 50кв стоила 2млн, в 2018 она же стоила так же 2 млн. в 2024 наверно окола 4млн.
17:08:24 13-10-2024
Хоть в этом вопросе какая-то стабильность
17:13:06 13-10-2024
Ничто никогда не подешевеет.
17:26:14 13-10-2024
ура. я так и знала в общем, но мне как рантье крайне нежелательно никакое удешевление , так что норм
11:38:36 14-10-2024
Гость (17:26:14 13-10-2024) ура. я так и знала в общем, но мне как рантье крайне нежелат... налоги платишь - рантье?!
17:41:22 13-10-2024
а что у кого то были сомнения что цена снизится на что то,так последние 40 лет пример тому
01:31:35 14-10-2024
Где вы видели что бы что то упало в цене. Высокие ставки не помогут исправить ситуацию. Пока не прекратится штамповки, а она не прекратится так и будет вечный рост.
11:12:47 14-10-2024
Чему удивляться? В нашей стране все против народа. Жулья развелось с ворами немерянно.