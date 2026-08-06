Служба доставки предлагает большой выбор, понятный сервис и стабильное качество

06 августа 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGNuC8H

Служба доставки "Сушия" / Изображение сгенерировано нейросетью Sora ("Сора")

Вкусные роллы и суши легко украсят любой стол — от спонтанного пикника на природе до дня рождения, семейного ужина или корпоратива. Хочется заказать там, где хорошо готовят, не теряют связь с клиентом, вовремя привозят заказ и отвечают за качество. В Барнауле по такому принципу работает служба доставки еды "Сушия". Компания на рынке уже почти десять лет и за это время выстроила понятный формат: большой выбор роллов, выгодные акции, контроль на всех этапах и сервис, в котором клиент видит не только меню, но и весь путь заказа.

Роллы на любой повод

В "Сушии" можно заказать роллы от мини- до гранд-формата, выгодные сеты, любимые теплые роллы, классические суши, а еще здесь много закусок и десертов.

Для большой компании можно выбрать внушительный сет: например, "Вечеринка на 3 кг" рассчитана на 10–12 человек, а "Комбо 64" подойдет для компании из пяти-шести человек. Есть и более компактные варианты — для ужина вдвоем, семейного вечера или заказа в офис.

Ассортимент построен так, чтобы каждый нашел свой вкус. Любителям нежной классики подойдут позиции с лососем, сливочным сыром, огурцом и креветкой. Тем, кому важен насыщенный вкус, можно присмотреться к запеченным и темпурным роллам: с угрем, креветкой, сырным соусом, унаги, кунжутом и хрустящей панировкой. На сайте есть, например, "Запеченный с креветкой", "Сэндвич ролл с креветкой", "Темпура Чиз", "Крем темпура с угрем", "Калифорния запеченная" и другие позиции.

Цены очень приятные. В меню есть роллы по акции от 99 рублей, "Ролл дня" за 199 рублей, сеты со скидками и большие наборы для компаний. Поэтому заказ можно собрать под разный бюджет: от небольшой порции "для себя" до полноценного стола для праздника.

Служба доставки "Сушия" / Иллюстрация предоставлена компанией

Сервис, которому доверяют

"Сушия" — это не только вкусные роллы, но и современная система доставки. Компания расположена в Барнауле, на улице Советской Армии, 95а. Это место имеет в 2ГИС оценку 4,8 на основе более чем двух тысяч отзывов, что говорит о заметном доверии гостей.

В компании отмечают, что для них важна клиентоориентированность: после оформления заказа команда остается на связи, а вопросы старается решать быстро. В "Сушии" используют современные технологии управления заказами. Клиент может следить за курьером на карте, видеть точное время доставки в удобном мобильном приложении. Есть бонусная система, акции и распродажи.

Качество контролируют отдельные специалисты. Для клиента это означает простую вещь: он получает не только набор роллов, но и сервис — быстро, вкусно и безопасно.

Служба доставки "Сушия" / Иллюстрация предоставлена компанией

Когда вкус держится на стандартах

В доставке японской кухни особенно важны свежесть, аккуратность и безопасность. В компании "Сушия" работают по стандартам ХАССП, проводят регулярные аудиты технологов, ежедневно проверяют полуфабрикаты и готовую продукцию по внутренним стандартам качества. Такой подход помогает держать стабильный уровень.

За этим стоит команда — молодая, энергичная и дружная. Компания вкладывается в сотрудников, предлагает достойную оплату, мотивацию и возможности карьерного роста. Здесь привлекают специалистов с профильным образованием, обучают новичков и дают рабочие места тем, кто хочет развиваться в сфере общепита и сервиса.

Когда роллы свежие, начинка щедрая, доставка понятная, а сервис не пропадает после оплаты, обычный ужин легко превращается в маленький праздник. Именно на этом "Сушия" и строит свой статус — быть рядом, когда хочется вкусно, удобно и без лишних хлопот.

Служба доставка "Сушия"

Барнаул, ул. Советской Армии, 95а

Тел.: 602-207

Сайт

ВК

ИП Касьянов Евгений Владимирович, ОГРНИП 317222500002418

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