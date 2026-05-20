К наиболее уязвимым категориям относятся мясо, рыба, молочные и морепродукты, салаты с майонезом и блюда с соусами

20 мая 2026, 13:50, ИА Амител

Продукты / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Летом, когда температура начинает подниматься, продукты портятся гораздо быстрее из-за несоблюдения условий хранения. Как правило, производители указывают срок годности исходя из температуры от +2 до +6°C, сообщила Елена Спеценко, глава Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества, в интервью РИА Новости.

«В жаркую погоду срок хранения продуктов уменьшается примерно вдвое. Это касается, прежде всего, готовых многокомпонентных блюд и товаров без вакуумной упаковки. Условия хранения, указанные на упаковке, рассчитаны на температуру от +2 до +6°C, но в жару срок годности сокращается в два раза», — добавила она.

Специалист советует не оставлять готовые блюда и продукты с кратким сроком хранения вне холодильника более чем на два часа при температуре выше +25...+28°C. Если прошло больше времени, особенно если речь идет о мясе, птице, рыбе, морепродуктах, молочных продуктах и салатах с майонезом, такие продукты следует выбросить, даже если они выглядят свежими.

Спеценко также предостерегла, что не стоит полагаться на запах и цвет, так как опасные микроорганизмы могут размножаться, не изменяя органолептических характеристик продуктов.

Для транспортировки еды на пикник она предложила использовать термосумку с аккумуляторами холода.

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